Як зробити рукомийник з пляшки під час відключення води: геніальний лайфхак
- Блогерка Олена Гордієнко показала, як зробити рукомийник зі звичайної 5-літрової пляшки.
- Вода не витікатиме з пляшки, поки кришка закручена, а для початку потоку достатньо трохи відкрутити кришку.
Під час відключень світла у багатьох домівках зникає і вода. У таких умовах доводиться користуватися каструлями чи пляшками, що не завжди зручно, особливо коли потрібно просто помити руки.
Просте та практичне рішення показала блогерка Олена Гордієнко у своєму інстаграмі. Вона продемонструвала, як за кілька хвилин зробити повноцінний рукомийник зі звичайної 5-літрової пляшки.
Як зробити рукомийник своїми руками?
Візьміть 5-літрову пляшку з водою та покладіть її на бік. За допомогою викрутки чи іншого гострого предмета зробіть невеликий отвір у нижній частині пляшки. Після цього поставте бутиль вертикально.
Цікаво, що вода не витікатиме через отвір, поки кришка закручена. Коли кришка закрита, повітря не може зайти в пляшку - утворюється вакуум, який утримує воду від витікання
Щоб рукомийник почав працювати, достатньо лише трохи відкрутити кришку – тоді вода рівномірно потече з отвору. Коли закрутите кришку назад – потік зупиниться.
Такий імпровізований рукомийник стане справжнім порятунком у побуті під час відключень. Перевага його полягає ще й у тому, що він не потребує жодних спеціальних матеріалів.
Простий лайфхак створення рукомийників: дивіться відео
Що робити, якщо прорвало трубу?
При прориві труби необхідно одразу припинити подачу води та зменшити тиск у системі, відкривши кран гарячої води або спускний клапан, йдеться в тіктоці Ivanisiknews. Важливо не намагатися ремонтувати систему самостійно, а викликати майстра для професійного ремонту.
Часті питання
Як зробити рукомийник з 5-літрової пляшки?
Щоб зробити рукомийник, потрібно взяти 5-літрову пляшку, покласти її на бік і зробити отвір у нижній частині за допомогою викрутки. Потім пляшку ставлять вертикально. Вода не витікає, поки кришка закручена — утворюється вакуум. Щоб вода потекла, трохи відкрутіть кришку.
Чому вода не витікає з пляшки, коли кришка закручена?
Коли кришка закручена, повітря не може увійти в пляшку, тому утворюється вакуум, який утримує воду від витікання.
Які переваги має такий імпровізований рукомийник?
Такий рукомийник є корисним у побуті під час відключень і не потребує жодних спеціальних матеріалів.