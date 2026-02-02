Как сделать рукомойник из бутылки во время отключения воды: гениальный лайфхак
- Блогер Елена Гордиенко показала, как сделать рукомойник из обычной 5-литровой бутылки.
- Вода не будет вытекать из бутылки, пока крышка закручена, а для начала потока достаточно немного открутить крышку.
Во время отключений света во многих домах исчезает и вода. В таких условиях приходится пользоваться кастрюлями или бутылками, что не всегда удобно, особенно когда нужно просто помыть руки.
Простое и практичное решение показала блогерша Елена Гордиенко в своем инстаграме. Она продемонстрировала, как за несколько минут сделать полноценный рукомойник из обычной 5-литровой бутылки.
Читайте также Всего 2 средства в раковину, и все неприятные запахи исчезнут: стоит копейки
Как сделать рукомойник своими руками?
Возьмите 5-литровую бутылку с водой и положите ее на бок. С помощью отвертки или другого острого предмета сделайте небольшое отверстие в нижней части бутылки. После этого поставьте бутыль вертикально.
Интересно, что вода не будет вытекать через отверстие, пока крышка закручена. Когда крышка закрыта, воздух не может зайти в бутылку - образуется вакуум, который удерживает воду от вытекания
Чтобы рукомойник начал работать, достаточно лишь немного открутить крышку – тогда вода равномерно потечет из отверстия. Когда закрутите крышку обратно – поток остановится.
Такой импровизированный рукомойник станет настоящим спасением в быту во время отключений. Преимущество его заключается еще и в том, что он не требует никаких специальных материалов.
Простой лайфхак создания рукомойников: смотрите видео
Что делать, если прорвало трубу?
При прорыве трубы необходимо сразу прекратить подачу воды и уменьшить давление в системе, открыв кран горячей воды или спускной клапан, говорится в тиктоке Ivanisiknews. Важно не пытаться ремонтировать систему самостоятельно, а вызвать мастера для профессионального ремонта.
Что еще стоит прочитать?
Для обогрева без отопления можно использовать дровяные печи, газовые обогреватели и генераторы, которые обеспечат тепло в экстремальных условиях.
Для выведения желтых пятен с подушек можно использовать таблетку для посудомоечной машины вместо стирального порошка.
Частые вопросы
Как сделать рукомойник из 5-литровой бутылки?
Чтобы сделать рукомойник, нужно взять 5-литровую бутылку, положить ее на бок и сделать отверстие в нижней части с помощью отвертки. Затем бутылку ставят вертикально. Вода не вытекает, пока крышка закручена - образуется вакуум. Чтобы вода потекла, немного открутите крышку.
Почему вода не вытекает из бутылки, когда крышка закручена?
Когда крышка закручена, воздух не может войти в бутылку, поэтому образуется вакуум, который удерживает воду от вытекания.
Какие преимущества имеет такой импровизированный рукомойник?
Такой рукомойник является полезным в быту во время отключений и не требует никаких специальных материалов.