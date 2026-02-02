Как сделать рукомойник из бутылки во время отключения воды: гениальный лайфхак

Во время отключений света во многих домах исчезает и вода. В таких условиях приходится пользоваться кастрюлями или бутылками, что не всегда удобно, особенно когда нужно просто помыть руки.

Простое и практичное решение показала блогерша Елена Гордиенко в своем инстаграме. Она продемонстрировала, как за несколько минут сделать полноценный рукомойник из обычной 5-литровой бутылки.

Читайте также Всего 2 средства в раковину, и все неприятные запахи исчезнут: стоит копейки

Как сделать рукомойник своими руками?

Возьмите 5-литровую бутылку с водой и положите ее на бок. С помощью отвертки или другого острого предмета сделайте небольшое отверстие в нижней части бутылки. После этого поставьте бутыль вертикально.

Интересно, что вода не будет вытекать через отверстие, пока крышка закручена. Когда крышка закрыта, воздух не может зайти в бутылку - образуется вакуум, который удерживает воду от вытекания

Чтобы рукомойник начал работать, достаточно лишь немного открутить крышку – тогда вода равномерно потечет из отверстия. Когда закрутите крышку обратно – поток остановится.

Такой импровизированный рукомойник станет настоящим спасением в быту во время отключений. Преимущество его заключается еще и в том, что он не требует никаких специальных материалов.

Простой лайфхак создания рукомойников: смотрите видео

Что делать, если прорвало трубу?

При прорыве трубы необходимо сразу прекратить подачу воды и уменьшить давление в системе, открыв кран горячей воды или спускной клапан, говорится в тиктоке Ivanisiknews. Важно не пытаться ремонтировать систему самостоятельно, а вызвать мастера для профессионального ремонта.

Что еще стоит прочитать?