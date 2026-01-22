Щоб зменшити витрати за рахунки, варто дізнатися, які ж саме пристрої варто вимикати, пише Yahoo.
Які прилади варто вимикати взимку?
Найбільшим споживачем електроенергії є насос рециркуляції гарячої води. Коли він працює безперервно, то частина електрики витрачається без користі. Ефективним рішенням стане вимикання насоса хоча б на кілька годин на добу.
Помітно впливають на рахунки переносні обігрівачі. Їх варто використовувати лише в тих кімнатах, де ви перебуваєте і лише тоді, коли в цьому є необхідність.
Також багато енергії "з’їдають" водонагрівачі та електричні бойлери. Зменшити споживання електрики без втрати комфорту допоможе банальне зниження температури нагріву води, теплоізоляція бака й коротші прийоми душу.
Освітлення та електронні пристрої
Застарілі лампи розжарювання та люмінесцентні світильники є не такими економними, як сучасні LED-лампи. Тому їх краще замінити, щоб скоротити витрати на освітлення.
Застарілі лампи розжарювання споживають багато енергії / Фото Pexels
Продовжує споживати струм в режимі очікування й інша електроніка: телевізори, зарядки, ігрові приставки та інші гаджети. Фахівці радять відключати пристрої від мережі, якщо вони не знаходяться в користуванні. Альтернативним варіантом є використання подовжувачів з кнопкою вимкнення.
Зверніть увагу й на те, що електричні плити та духовки здатні споживати багато струму. Для економії краще готувати кілька страв за один раз чи використовувати мікрохвильову піч або компактну духовку.
А ще не забувайте про зарядні пристрої для телефона та ноутбуків. Коли вони залишаються у розетці, то теж споживають електроенергію. Окрім того, така звичка пришвидшує зношення кабелів.
До слова, залишення зарядних пристроїв у розетці може призвести до невеликого, але постійного споживання електроенергії, що може накопичуватися з часом, пише Better Homes&Gardens. Відключення зарядників від розетки допомагає зменшити витрати на електроенергію та знизити ризик пожежі, особливо якщо в домі є діти чи домашні тварини.
Які ще є корисні поради?
