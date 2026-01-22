Чтобы уменьшить расходы по счетам, стоит узнать, какие же именно устройства стоит выключать, пишет Yahoo.

Читайте также Дома будет тепло даже без отопления: одна хитрость от экспертов

Какие приборы стоит выключать зимой?

Самым большим потребителем электроэнергии является насос рециркуляции горячей воды. Когда он работает непрерывно, то часть электричества расходуется без пользы. Эффективным решением станет выключение насоса хотя бы на несколько часов в сутки.

Заметно влияют на счета переносные обогреватели. Их стоит использовать лишь в тех комнатах, где вы находитесь и лишь тогда, когда в этом есть необходимость.

Также много энергии "съедают" водонагреватели и электрические бойлеры. Уменьшить потребление электричества без потери комфорта поможет банальное снижение температуры нагрева воды, теплоизоляция бака и короткие приемы душа.

Освещение и электронные устройства

Устаревшие лампы накаливания и люминесцентные светильники являются не такими экономными, как современные LED-лампы. Поэтому их лучше заменить, чтобы сократить расходы на освещение.



Устаревшие лампы накаливания потребляют много энергии / Фото Pexels

Продолжает потреблять ток в режиме ожидания и другая электроника: телевизоры, зарядки, игровые приставки и другие гаджеты. Специалисты советуют отключать устройства от сети, если они не находятся в пользовании. Альтернативным вариантом является использование удлинителей с кнопкой выключения.

Обратите внимание и на то, что электрические плиты и духовки способны потреблять много тока. Для экономии лучше готовить несколько блюд за один раз или использовать микроволновую печь или компактную духовку.

А еще не забывайте о зарядных устройствах для телефона и ноутбуков. Когда они остаются в розетке, то тоже потребляют электроэнергию. Кроме того, такая привычка ускоряет износ кабелей.

К слову, оставление зарядных устройств в розетке может привести к небольшому, но постоянного потребления электроэнергии, что может накапливаться со временем, пишет Better Homes&Gardens. Отключение зарядников от розетки помогает уменьшить расходы на электроэнергию и снизить риск пожара, особенно если в доме есть дети или домашние животные.

Какие еще есть полезные советы?