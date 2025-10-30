Правильне зберігання лимонів має вирішальне значення для того, аби вони довго не псувалися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Окрім того, кілька елементарних лайфхаків збережуть фрукти соковитими.

Цікаво Не зіпсуйте улюблений посуд: що не можна мити в посудомийці

Як правильно зберігати лимони?

Коли лимони свіжі, вони солодші та не такі кислі, а також містять значно більше соку. Якщо просто покласти їх на стільницю і забути, з часом вони можуть трохи всохнути, і вже не будуть такими смачними. Тож експерти радять класти їх у холодильник – там вони не будуть сохнути протягом цілого місяця.

Але перед тим, як класти їх до ящика для фруктів, слід помістити лимони у герметичний контейнер – так вони залишатимуться свіжими навіть довше. Втім, якщо лимони зелені й ще не зовсім стиглі, краще буде тримати їх на столі, адже за кімнатної температури вони достигатимуть швидше.

Окрім того, можна використати лайфхак, що набуває популярності у соцмережах: банку наповнюють водою, а в неї поміщають лимони. Чимало людей переконані, що у воді вони можуть зберігатися до трьох місяців, пише Southern Living.



Лимони слід правильно зберігати / Фото Pexels

Як зберігати порізаний лимон?

Якщо залишилася всього половина чи частинка лимона, слід закрити зріз харчовою плівкою, а вже тоді класти його назад до холодильника. Так фрукт не буде сохнути й обвітрюватися. Але після розрізання все ж краще доїсти лимон протягом кількох днів.

Чи можна заморозити лимони?

Якщо лимонів у вас вдома забагато, і ви знаєте, що не встигнете їх з'їсти, слід подумати про те, аби заморозити їх і залишити на потім. На щастя, лимони належать до тих продуктів, що можна заморозити дуже легко. Таким чином скибочки лимона чи цілі фрукти можуть зберігатися свіжими до пів року!

Спершу скибочки лимона слід розкласти на деку та трохи підморозити, аби вони не злиплися в купу, а вже тоді можна помістити усі шматочки лимона в пакет та залишити у морозилці.

До речі, знайти дека за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Які ще лайфхаки для дому потрібно знати?