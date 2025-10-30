Правильное хранение лимонов имеет решающее значение для того, чтобы они долго не портились, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Кроме того, несколько элементарных лайфхаков сохранят фрукты сочными.

Как правильно хранить лимоны?

Когда лимоны свежие, они слаще и не такие кислые, а также содержат значительно больше сока. Если просто положить их на столешницу и забыть, со временем они могут немного усохнуть, и уже не будут такими вкусными. Поэтому эксперты советуют класть их в холодильник – там они не будут сохнуть в течение целого месяца.

Но перед тем, как класть их в ящик для фруктов, следует поместить лимоны в герметичный контейнер – так они будут оставаться свежими даже дольше. Впрочем, если лимоны зеленые и еще не совсем спелые, лучше будет держать их на столе, ведь при комнатной температуре они будут созревать быстрее.

Кроме того, можно использовать лайфхак, что приобретает популярность в соцсетях: банку наполняют водой, а в нее помещают лимоны. Многие убеждены, что в воде они могут храниться до трех месяцев, пишет Southern Living.



Лимоны следует правильно хранить / Фото Pexels

Как хранить порезанный лимон?

Если осталась всего половина или частица лимона, следует закрыть срез пищевой пленкой, а уже тогда класть его обратно в холодильник. Так фрукт не будет сохнуть и обветриваться. Но после разрезания все же лучше доесть лимон в течение нескольких дней.

Можно ли заморозить лимоны?

Если лимонов у вас дома много, и вы знаете, что не успеете их съесть, следует подумать о том, чтобы заморозить их и оставить на потом. К счастью, лимоны относятся к тем продуктам, что можно заморозить очень легко. Таким образом ломтики лимона или целые фрукты могут храниться свежими до полугода!

Сначала ломтики лимона следует разложить на противне и немного подморозить, чтобы они не слиплись в кучу, а уже тогда можно поместить все кусочки лимона в пакет и оставить в морозилке.

