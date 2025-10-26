Яйця, молоко та хліб – це, певно, три найважливіші продукти, що потрібно мати під рукою. Та для того, аби хліб зберігався довго та не ставав черствим, потрібно вміти його правильно зберігати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Цікаво Чи можна опалювати хату старими дровами: відповідь точно здивує

Як зберігати хліб вдома?

Незалежно від того, чи ви печете хліб вдома самі, чи купуєте його у магазині, завжди хочеться, аби він зберігався якомога довше. І у такому випадку гарною ідеєю буде інвестувати гроші у хлібницю. Вона не тільки зменшує окислення та допомагає підтримувати свіжість та м'якість буханки, але й може мати досить естетичний та привабливий вигляд на вашій кухні.

До речі, знайти хлібниці за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Втім, обійтися можна і без хлібниці: у такому випадку експерти радять використовувати вощений папір або рушник як захисну плівку. Натомість в чому краще не зберігати хліб – так це у пластиковому пакеті, адже саме він сприяє утворенню цвілі та швидкому псуванню.



Хліб слід зберігати правильно / Фото Pexels

Чи варто зберігати хліб в холодильнику?

Краще в холодильник хліб не класти – адже температура там є оптимальною для процесу, що називається ретроградацією – коли крохмалі у хлібі переходять у більш стабільний кристалічний стан. І саме кристалічні крохмалі утворюють дуже твердий, черствий хліб, пише Martha Stewart.

Але якщо ви не плануєте їсти хліб швидко, його можна заморозити – у морозильній камері хліб може зберігатися до трьох місяців.

Які ще лайфхаки слід знати?