Укр Рус
Лайфхаки Хитрощі на щодень Картопля простоїть до 6 місяців: ось найкраще місце для зберігання
7 жовтня, 12:18
2

Картопля простоїть до 6 місяців: ось найкраще місце для зберігання

Юлія Турелик
Основні тези
  • Картоплю слід зберігати в паперовому чи сітчастому мішку в прохолодному і темному місці для уникнення проростання.
  • Контейнери з дерев'яними стінками чи сітка забезпечують хорошу вентиляцію та захист від механічних пошкоджень.

Картопля є одним із найпопулярніших продуктів, однак вона здатна проростати й псуватися. Щоб зберегти її впродовж багатьох місяців, потрібно лише скористатися цікавим лайфхаком.

Проростання є природним процесом картоплі, який стається через неправильну температуру та місце зберігання, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Як зберігати цибулю та часник: забудете про плісняву та гниття

Як правильно зберігати картоплю?

Картопля залишатиметься свіжою впродовж кількох місяців, якщо замість поліетиленового пакета зберігати її в паперовому чи сітчастому мішку. 

Овочі потрібно зберігати окремо, особливо подалі від цибулі, яка пришвидшує гниття картоплі. Фахівці радять тримати картоплю в прохолодному й темному місці.

Неправильні умови зберігання призвели б до того, що картопля почала б проростати, зморщуватися й ставати м’якою. Якщо ж дотримуватися простих правил, то овочі будуть довго зберігатися.


Картопля залишиться свіжою кілька місяців / Фото Pexels

Картоплі необхідна циркуляція повітря, тому в поліетиленовому пакеті її тримати не можна, бо вона там починає пріти. Дехто тримає картоплю на балконі, але цього робити не варто, бо світло спричиняє фотосинтез, а від цього й стається проростання. 

Якщо картопля брудна, то відчистити її можна завдяки щітці, але мити її перед зберіганням не можна в жодному випадку.

Експерти з Southern Living додали, що картоплю можна зберігати в спеціальних контейнерах. Добре підійдуть ящики з дерев'яними стінками чи сітка. Вони забезпечують хорошу вентиляцію та захищають від механічних пошкоджень.

Які сорти картоплі копати у жовтні?

Часті питання

Чому картопля проростає при неправильному зберіганні?

Картопля проростає через неправильну температуру та місце зберігання — світло спричиняє фотосинтез, що призводить до проростання.

Як правильно зберігати картоплю, щоб вона залишалася свіжою довше?

Картоплю слід зберігати в паперовому чи сітчастому мішку в прохолодному й темному місці — подалі від цибулі, яка пришвидшує її гниття.

Які контейнери найкраще підходять для зберігання картоплі?

Для зберігання картоплі добре підходять ящики з дерев'яними стінками чи сітка — вони забезпечують хорошу вентиляцію та захищають від механічних пошкоджень.