Картопля є одним із найпопулярніших продуктів, однак вона здатна проростати й псуватися. Щоб зберегти її впродовж багатьох місяців, потрібно лише скористатися цікавим лайфхаком.

Проростання є природним процесом картоплі, який стається через неправильну температуру та місце зберігання, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Як правильно зберігати картоплю?

Картопля залишатиметься свіжою впродовж кількох місяців, якщо замість поліетиленового пакета зберігати її в паперовому чи сітчастому мішку.

Овочі потрібно зберігати окремо, особливо подалі від цибулі, яка пришвидшує гниття картоплі. Фахівці радять тримати картоплю в прохолодному й темному місці.

Неправильні умови зберігання призвели б до того, що картопля почала б проростати, зморщуватися й ставати м’якою. Якщо ж дотримуватися простих правил, то овочі будуть довго зберігатися.



Картопля залишиться свіжою кілька місяців / Фото Pexels

Картоплі необхідна циркуляція повітря, тому в поліетиленовому пакеті її тримати не можна, бо вона там починає пріти. Дехто тримає картоплю на балконі, але цього робити не варто, бо світло спричиняє фотосинтез, а від цього й стається проростання.

Якщо картопля брудна, то відчистити її можна завдяки щітці, але мити її перед зберіганням не можна в жодному випадку.

Експерти з Southern Living додали, що картоплю можна зберігати в спеціальних контейнерах. Добре підійдуть ящики з дерев'яними стінками чи сітка. Вони забезпечують хорошу вентиляцію та захищають від механічних пошкоджень.

Які сорти картоплі копати у жовтні?