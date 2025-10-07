Картофель простоит до 6 месяцев: вот лучшее место для хранения картофеля
Картофель является одним из самых популярных продуктов, однако он способен прорастать и портиться. Чтобы сохранить его в течение многих месяцев, нужно лишь воспользоваться интересным лайфхаком.
Прорастание является естественным процессом картофеля, который происходит из-за неправильной температуры и места хранения, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Как правильно хранить картофель?
Картофель будет оставаться свежим в течение нескольких месяцев, если вместо полиэтиленового пакета хранить его в бумажном или сетчатом мешке.
Овощи нужно хранить отдельно, особенно подальше от лука, который ускоряет гниение картофеля. Специалисты советуют держать картофель в прохладном и темном месте.
Неправильные условия хранения привели бы к тому, что картофель начал бы прорастать, сморщиваться и становиться мягким. Если же придерживаться простых правил, то овощи будут долго храниться.
Картофель останется свежим несколько месяцев / Фото Pexels
Картофелю необходима циркуляция воздуха, поэтому в полиэтиленовом пакете его держать нельзя, потому что он там начинает преть. Некоторые держат картофель на балконе, но этого делать не стоит, потому что свет вызывает фотосинтез, а от этого и происходит прорастание.
Если картофель грязный, то отчистить его можно благодаря щетке, но мыть его перед хранением нельзя ни в коем случае.
Эксперты из Southern Living добавили, что картофель можно хранить в специальных контейнерах. Хорошо подойдут ящики с деревянными стенками или сетка. Они обеспечивают хорошую вентиляцию и защищают от механических повреждений.
Какие сорта картофеля копать в октябре?
Сорта позднего типа, такие как "Sarpo Mira" и "Pink Fir Apple", созревают осенью и их стоит копать в октябре.
После выкапывания картофель следует выдержать в прохладном темном месте 10-14 дней для заживления микроповреждений.
