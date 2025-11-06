Як врятувати чорні джинси від втрати кольору: цей трюк треба знати всім
- Щоб зберегти чорний колір джинсів, їх слід прати в холодній воді навиворіт з додаванням склянки оцту.
- Оцет фіксує барвник, вивертання джинсів захищає від тертя, а сушіння в машинці не рекомендується.
Часте прання чорних джинсів може призвести до вимивання кольору. Барвник випирається з кожним разом, тому для того, щоб зберегти колір якомога довше, варто скористатися одним лайфхаком.
Зношені джинси мають не зовсім гарний вигляд, а в поєднанні з якісними чорними речима виглядають досить зіпраними, пише 24 Канал з посиланням на Express. Ситуацію можна легко виправити, якщо знати, як їх правильно прати.
Як зберегти чорний колір джинсів?
На вицвітання кольору впливає неправильна температура й режим. Щоб джинси залишилися чорними, їх рекомендовано прати в холодній води навиворіт з додаванням склянки оцту під час прання.
Оцет є натуральним фіксатором барвника, тож допомагає закріпити колір у тканині. А ще він корисний тим, що вимиває миючий засіб, який може осісти на волокнах тканини.
Чорний колір джинсів легко зберегти / Фото Freepek
Вивертання джинсів на інший бік захищає зовнішню поверхню від тертя, тому це також впливає на меншу ймовірність втрати кольору. Дехто додає пом’якшувач до прання, але цього робити не варто, бо засоби зроблять джинси схильними до утворення білих плям.
Фахівці не рекомендують сушити джинси чорного кольору в сушильній машинці, оскільки тепло від сушарки може зменшити яскравість тканини.
А ще для того, щоб зберегти колір і тканину, блогерка Діана Гологовець радить вивертати джинси внутрішнім боком перед прасуванням. Щоб уникнути блискучих слідів і стрілок, спочатку прасуйте кишені, потім штанини, відступаючи по сантиметру від швів, і завершайте прасування, вирівнюючи боковий шов по центру.
Які ще лайфхаки треба знати?
Оцет ефективно видаляє запахи, плісняву і пом'якшує тканини при пранні, а також може зменшити кількість ворсу та шерсті на одязі.
Плями від кави на одязі можна видалити за допомогою оцту, соди або лимонного соку.
