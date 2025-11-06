Как спасти черные джинсы от потери цвета: этот трюк надо знать всем
- Чтобы сохранить черный цвет джинсов, их следует стирать в холодной воде наизнанку с добавлением стакана уксуса.
- Уксус фиксирует краситель, выворачивание джинсов защищает от трения, а сушка в машинке не рекомендуется.
Частая стирка черных джинсов может привести к вымыванию цвета. Краситель выпирается с каждым разом, поэтому для того, чтобы сохранить цвет как можно дольше, стоит воспользоваться одним лайфхаком.
Изношенные джинсы имеют не совсем хороший вид, а в сочетании с качественными черными вещами выглядят достаточно застиранными, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Ситуацию можно легко исправить, если знать, как их правильно стирать.
Как сохранить черный цвет джинсов?
На выцветание цвета влияет неправильная температура и режим. Чтобы джинсы остались черными, их рекомендуется стирать в холодной воде наизнанку с добавлением стакана уксуса во время стирки.
Уксус является натуральным фиксатором красителя, поэтому помогает закрепить цвет в ткани. А еще он полезен тем, что вымывает моющее средство, которое может осесть на волокнах ткани.
Черный цвет джинсов легко сохранить / Фото Freepek
Выворачивание джинсов на другую сторону защищает внешнюю поверхность от трения, поэтому это также влияет на меньшую вероятность потери цвета. Некоторые добавляют смягчитель к стирке, но этого делать не стоит, потому что средства сделают джинсы склонными к образованию белых пятен.
Специалисты не рекомендуют сушить джинсы черного цвета в сушильной машинке, поскольку тепло от сушилки может уменьшить яркость ткани.
А еще для того, чтобы сохранить цвет и ткань, блогер Диана Гологовец советует выворачивать джинсы внутренней стороной перед глажкой. Чтобы избежать блестящих следов и стрелок, сначала гладьте карманы, потом штанины, отступая по сантиметру от швов, и завершайте глажку, выравнивая боковой шов по центру.
Какие еще лайфхаки надо знать?
Уксус эффективно удаляет запахи, плесень и смягчает ткани при стирке, а также может уменьшить количество ворса и шерсти на одежде.
Пятна от кофе на одежде можно удалить с помощью уксуса, соды или лимонного сока.
Частые вопросы
Почему джинсы изнашиваются и теряют цвет в процессе стирки?
Изношенные джинсы могут терять цвет из-за неправильной температуры и режима стирки. Это особенно заметно на черных джинсах, которые при неправильном уходе выглядят постиранными, особенно в сочетании с качественными черными вещами.
Как можно сохранить черный цвет джинсов во время стирки?
Чтобы сохранить черный цвет джинсов, их рекомендуется стирать в холодной воде наизнанку с добавлением стакана уксуса. Уксус является натуральным фиксатором красителя и помогает закрепить цвет в ткани.
Какие рекомендации существуют по сушке черных джинсов?
Специалисты не рекомендуют сушить черные джинсы в сушильной машинке, поскольку тепло от сушилки может уменьшить яркость ткани. Лучше выбирать естественные способы сушки, чтобы сохранить цвет.