6 ноября, 17:27
2

Как спасти черные джинсы от потери цвета: этот трюк надо знать всем

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Чтобы сохранить черный цвет джинсов, их следует стирать в холодной воде наизнанку с добавлением стакана уксуса.
  • Уксус фиксирует краситель, выворачивание джинсов защищает от трения, а сушка в машинке не рекомендуется.

Частая стирка черных джинсов может привести к вымыванию цвета. Краситель выпирается с каждым разом, поэтому для того, чтобы сохранить цвет как можно дольше, стоит воспользоваться одним лайфхаком.

Изношенные джинсы имеют не совсем хороший вид, а в сочетании с качественными черными вещами выглядят достаточно застиранными, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Ситуацию можно легко исправить, если знать, как их правильно стирать.

Как сохранить черный цвет джинсов?

На выцветание цвета влияет неправильная температура и режим. Чтобы джинсы остались черными, их рекомендуется стирать в холодной воде наизнанку с добавлением стакана уксуса во время стирки.

Уксус является натуральным фиксатором красителя, поэтому помогает закрепить цвет в ткани. А еще он полезен тем, что вымывает моющее средство, которое может осесть на волокнах ткани.


Черный цвет джинсов легко сохранить / Фото Freepek

Выворачивание джинсов на другую сторону защищает внешнюю поверхность от трения, поэтому это также влияет на меньшую вероятность потери цвета. Некоторые добавляют смягчитель к стирке, но этого делать не стоит, потому что средства сделают джинсы склонными к образованию белых пятен.

Специалисты не рекомендуют сушить джинсы черного цвета в сушильной машинке, поскольку тепло от сушилки может уменьшить яркость ткани.

А еще для того, чтобы сохранить цвет и ткань, блогер Диана Гологовец советует выворачивать джинсы внутренней стороной перед глажкой. Чтобы избежать блестящих следов и стрелок, сначала гладьте карманы, потом штанины, отступая по сантиметру от швов, и завершайте глажку, выравнивая боковой шов по центру.

Какие еще лайфхаки надо знать?

