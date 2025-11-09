Миші та щури неймовірно розумні й швидкі. Вони уникають контакту з людьми, пересуваються переважно вночі та миттєво тікають на звук кроків. Харчові залишки, крихти, вміст сміттєвих баків і навіть продуктові запаси приваблюють мишей, інформує 24 Канал з посиланням на Prusator.

До теми Ці 4 речі приваблюють у ваш дім мишей: більшість людей навіть не підозрюють

Як миші потрапляють у дім?

Щоб зрозуміти, як миші проникають у дім, варто звернути увагу на потенційні місця, через які вони можуть потрапити всередину. Герметизація будинку від гризунів є особливо важливою восени та взимку.

Як врятуватися від мишей / Фото unsplash

Тріщини, щілини та прочинені дверцята – достатні отвори для мишей, адже їм потрібно лише кілька міліметрів простору. Їхні спритні лапки та гострі кігті дозволяють швидко перестрибувати пороги, лазити по фасадах і сходах. Зимова боротьба з гризунами також передбачає підтримання чистоти. Слід ховати продукти, регулярно прибирати крихти. Якщо у вашому будинку є підвал – не забудьте герметично зачиняти двері.

Як захистити будинок від гризунів?

Миші та щури мають надзвичайно розвинений нюх, тобто вони дуже чутливі до запахів навколишнього середовища, інформує Aktywatory. Це можна використати для їх відлякування – ефірні олії, такі як м’ята, лаванда чи аніс, відомі тим, що відлякують мишей.

Непрохані гості у домі / Фото pexels

Деякі рослини також мають аромати або властивості, які ефективно відманюють гризунів. Це базилік, розмарин, лаванда, естрагон, часник і нарцис. Крім того, у мишей дуже чутливий слух, тому звуки, які видають сови, дикі птахи чи інші хижаки, можуть їх налякати. Існують і спеціальні пристрої, що випромінюють ультразвукові хвилі – відлякувачі мишей. Вони безпечні для людей і домашніх тварин, але неприємні для мишей і щурів.

