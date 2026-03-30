Если увидите в саду бутылки на ветвях, или куски дисков, подвешенные на нитках, не удивляйтесь – дачники пытаются уберечь урожай от пернатых ценителей фруктов и ягод – птиц, пишет GrowVeg.

Интересно Пион будет сгибаться от цветов: садовод назвал один хитрый трюк

Зачем развешивать бутылки на деревьях?

Бутылки – это не странный декор, а вполне практический прием, что известен садоводам уже не один год. Именно он помогает справиться с неприятным явлением нашествия птиц, и особенно скворцов, что любят полакомиться вишнями, черешнями и абрикосами.

После налета этих пернатых даже дерево, что хорошо уродило, уже через неделю может остаться "голым", поэтому действовать следует превентивно. В частности – еще в начале весны развешать бутылки на ветвях.

На ветру эти бутылки будут шататься и стучаться друг о друга. А если вы нальете туда немного воды, или насыплете монет, они еще и будут сверкать и издавать необычные звуки – и птицы такие деревья будут обходить.



Птицы любят есть фрукты и ягоды / Фото Pexels

Интересно! Если наполнить бутылки сладкой водой или разведенным вареньем, такие бутылки могут также стать и ловушками для ос и других неприятных насекомых. Впрочем, будьте внимательны, чтобы не навредить полезным опылителям – бабочкам, пчелам, а также коровкам, защищающих деревья от вредителей.

Как еще можно прогнать птиц из сада?

Если птицы в саду вам надоедают, есть несколько простых способов держать их на расстоянии, пишет Martha Stewart. И вот несколько наиболее популярных:

Сетка для бабочек – этот физический барьер на кустах и деревьях с ягодами поможет защитить их от нашествия скворцов, синиц и тому подобное.

Светоотражающие элементы достаточно эффективно отпугивают птиц. Лучше всего использовать предметы, движущиеся на ветру, ведь они напоминают пернатым о хищниках.

достаточно эффективно отпугивают птиц. Лучше всего использовать предметы, движущиеся на ветру, ведь они напоминают пернатым о хищниках. Игрушечные хищники также помогут отпугнуть всех лишних птиц. Чучело змеи, пластиковая сова – это именно те варианты, что сработают лучше всего.

Что еще следует знать дачникам весной?