Правильне підживлення та своєчасний догляд допоможуть перетворити молоді рослини на справжню окрасу саду, пише Radio Club.

Як доглядати за тюльпанами та нарцисами?

Перший крок – розпушування ґрунту

Після появи паростків потрібно обережно видалити залишки минулорічного листя та мульчі, щоб земля швидше прогрілася. Потім ґрунт потрібно розпушити навколо рослини на 2 – 3 сантиметри, щоб цибулини отримали достатньо кисню. Важливо робити все обережно, щоб не пошкодити ніжні пагони.

Схема підживлення для цвітіння

Для отримання великих та яскравих бутонів, тюльпанам та нарцисам потрібне підживлення в 3 етапи:

1 етап – поява паростків (кінець березня – початок квітня)

На цьому етапі рослинам потрібен азот для нарощування зеленої маси. Можна використовувати аміачну селітру або нітроамофоску (потрібно 30 грамів на 1 квадратний метр, просто розсипавши гранули по вологому ґрунту)

2 етап – бутонізація

Коли формуються бутони, потрібно додавати фосфор і калій. Вони відповідають за розмір та насиченість квіток. Добре підійде суперфосфат і сульфат калію у пропорції 2:1 чи комплексні добрива для квітучих рослин.

Для нарцисів ефективним є водорозчинне підживлення з підвищеним вмістом фосфору (Кристалон Жовтий, АгроМайстер 13.40.13 або монофосфат калію – 10 грамів на 10 літрів води). Фосфор сприяє рясному цвітінню та зміцнює квітконоси.



Нарцисам потрібне підживлення / Фото Pinterest

Нарциси не люблять свіжий гній, бо він приваблює шкідників, особливо нарцисову муху. Тому для цих квітів потрібно використовувати мінеральні добрива чи перепрілий ґрунт.

3 етап – цвітіння

На цьому етапі додавати азот не потрібно. Підживлювання варто проводити лише калієм та фосфором, щоб цибулини накопичили поживні речовини для наступного року.

Як правильно поливати рослини?

Під час росту квітконосів тюльпани потребують води. Полив має бути рясним, щоб волога проникла до коріння на глибину 30 – 40 сантиметрів. Воду потрібно лити під корінь, не зачіпаючи листя та бутони, інакше зросте ризик грибкових хвороб та опіків на сонці.

Якщо весна суха, квіти потрібно поливати кожних 7 – 10 днів. Нарциси менш вимогливі, але для них також є шкідливим пересихання ґрунту.

Для весняної посадки тюльпанів можна використовувати попередньо охолоджені цибулини або охолодити їх самостійно, пише Better Homes&Gardens. А вже після цвітіння тюльпани слід підживити органічними добривами, обрізати відцвілі головки квітів, але не обрізати листя.

