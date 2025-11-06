Головне – підібрати правильні засоби та спосіб чищення відповідно до матеріалу килима. Грамотно виконана процедура не лише видалить поверхневі плями, а й усуне неприємні запахи та пил, повідомляє 24 Канал з посиланням на Home.

Цікаво Неприємний запах з холодильника більше ніколи не потурбує: що потрібно в нього поставити

Як почистити килим без хімчистки

Найпростіший спосіб почистити килим – харчова сода. Вона має чудові очищувальні властивості, усуває запахи, є антибактеріальною та здатна впоратися навіть із найстійкішими плямами.

Як подбати про красу килима / Фото Unsplash

Крім того, цей метод не потребує намочування ворсу. Це означає, що сушіння не викличе труднощів, і вам не доведеться згортати килим чи виносити його на вулицю. Цей спосіб очищення діє швидко. Перш ніж почати, ретельно пропилососьте килим, щоб прибрати бруд і пил. Далі посипте килим харчовою содою. Можна злегка втерти її у ворс за допомогою сухої ганчірки або губки. Найголовніше – не ходити по килиму, деякий час.

До речі, знайти все за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Залиште харчову соду на кілька годин, а потім ретельно пропилососьте, щоб прибрати залишки порошку. Ви одразу помітите, що килим став чистішим і свіжішим.

Якщо маєте великі плями, скористайтеся іншим методом. Перекис водню чудово підходить навіть для засохлих забруднень. Але будьте обережні – він може знебарвити килим, тому не використовуйте його на темних або кольорових поверхнях. На білих і кремових килимах цей засіб працює безпечно. Нанесіть перекис на пляму приблизно на 30 хвилин, потім промокніть паперовим рушником – пляма має зникнути.

Чому важливо враховувати матеріал і колір килима

Не кожен килим чиститься однаково. Найлегше очищати різнокольорові моделі або ті, що мають виразні візерунки. Така структура ефективно маскує дрібні плями, які з різних причин неможливо повністю видалити, пише Onet. Проте варто пам’ятати, що агресивні засоби або ті, що не підходять для конкретного матеріалу, можуть змінити колір. Наприклад, зелені килими не можна чистити відбілювачем.

Світлі килими – білі або кремові – значно складніші в догляді, особливо якщо на них немає контрастних малюнків. Такі поверхні виявляють навіть найменші забруднення, тому часто потребують більш ретельного, цілеспрямованого очищення. Килими з пухнастою текстурою також можуть створювати труднощі. Чищення таких виробів не повинно бути поверхневим – засіб має проникати глибше, щоб видалити пил, який накопичується глибоко всередині волокон.

Килими з довгим ворсом не можна терти занадто інтенсивно, адже це може пошкодити волокна або навіть розірвати їх.

Підказки для дому