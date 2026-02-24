Неприємний запах одразу зникне: зробіть одну річ з посудомийною машиною

Накопичення сміття, жиру чи залишків їжі всередині призводить до неприємного запаху посудомийної машини. Така проблема досить часто буває в багатьох, проте її можна швидко уникнути.

Щоб усі запахи зникли, варто скористатися звичайним побутовим інгредієнтом, який знайдеться на кожній кухні, пише Express.

Як очистити посудомийну машину?

Користувачка Шантель Міла рекомендує скористатися харчовою содою. Її потрібно насипати в посудомийну машину перед запуском, щоб уникнути небажаних запахів.

Сода є лужною, тому при контакті з кислими запахами – починає вступати в реакцію, нейтралізуючи їх. Усунути кислий та застояний запах допомагає саме зміна рівня рН. Сода абразивна, тому допомагає розкласти й розчинити бруд всередині приладу.



Посудомийну машину легко очистити / Фото Freepik

Для повного усунення запаху знадобиться 24 години, особливо якщо є стійкий запах. А от для ретельнішого очищення приладу, фахівці радять використовувати оцет в поєднанні з харчовою содою.

Поєднання соди й оцту допомагає видалити вапняні відкладення, викликані жорсткою водою, тому забруднення і наліт точно можна вивести копійчаними засобами. Також додатково можна обробити гумове ущільнення посудомийної машини харчовою содою й оцтом. Це викличе сильну реакцію шипіння, яка допоможе видалити прихований бруд й ретельно очистити посудомийну машину.

Що можна очистити таблеткою для посудомийки?

Таблетки для посудомийних машин містять ферменти та відбілювальні агенти, які ефективно розчиняють мильний наліт та інші забруднення у ванній кімнаті, пише Martha Stewart Для очищення душових лійок, кранів, раковин та міжплиточних швів можна використовувати розчинені у воді таблетки, які видаляють вапняний наліт та інші забруднення.

Які ще є цікаві поради?