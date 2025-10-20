Укр Рус
20 жовтня, 14:02
Не треба жодної дорогої хімії: як швидко вивести пляму від кави

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Плями від кави можна видалити за допомогою оцту, соди або лимонного соку.
  • Важливо не втирати пляму, щоб не ускладнити її видалення.

Пляма від кави на одязі – це прикрість, яка ставалася з усіма. Але нічого не втрачено – навіть кавових плям можна позбутися за допомогою найпростіших засобів.

Стійкість кавових плям забезпечує танін – природний барвник, який міститься в кавових зернах. Як йому протидіяти і позбутися кавових плям на одязі розповідає 24 Канал з посиланням на Southern Living

Чим можна відіпрати плями від кави? 

Якщо є можливість – одразу замочіть пляму від кави холодною водою промокніть серветкою. У жодному випадку не втирайте пляму, так ви лише ускладните собі завдання. А тепер звертаємося до простих та дешевих засобів, які є на кожній кухні. 

Кавові плями можна легко вивести / Фото Pixabay 

  • Оцет 

Найбільший ворог будь-яких плям, адже навіть з таніном його кислота легко впорається. Треба змішати оцет з водою та нанести на пляму – вона буде зникати просто на очах. 

Тепер залишилося випрати одяг – і від кави не залишиться і сліду. 

  •  Сода 

Вона нейтралізує кислоту кави. Треба нанести соду на вологу пляму, додати краплину миючого засобу та потерти мʼякою щіткою. А якщо пляма кави на білому одязі, то не зайвим буде додати перекис водню для природного відбілювання. 

  • Лимонний сік 

Натуральний відбілювач, який розкладає барвники. сік треба видавити на пляму та посипати сіллю. Але треба бути акуратним із кольоровими тканинами – лимонна кислота може призвести до вицвітання. 

А для боротьби з стійкими плямами можуть бути корисними поради з TikTok sizovasofiaa

