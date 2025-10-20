Пятно от кофе на одежде –это неприятность, которая случалась со всеми. Но ничего не потеряно – даже от кофейных пятен можно избавиться с помощью самых простых средств.

Стойкость кофейных пятен обеспечивает танин – природный краситель, который содержится в кофейных зернах. Как ему противодействовать и избавиться от кофейных пятен на одежде рассказывает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

Чем можно отстирать пятна от кофе?

Если есть возможность – сразу замочите пятно от кофе холодной водой промокните салфеткой. Ни в коем случае не втирайте пятно, так вы только усложните себе задачу. А теперь обращаемся к простым и дешевым средствам, которые есть на каждой кухне.

Кофейные пятна можно легко вывести / Фото Pixabay

Уксус

Самый большой враг любых пятен, ведь даже с танином его кислота легко справится. Надо смешать уксус с водой и нанести на пятно – оно будет исчезать просто на глазах.

Теперь осталось постирать одежду – и от кофе не останется и следа.

Сода

Она нейтрализует кислоту кофе. Надо нанести соду на влажное пятно, добавить каплю моющего средства и потереть мягкой щеткой. А если пятно кофе на белой одежде, то не лишним будет добавить перекись водорода для естественного отбеливания.

Лимонный сок

Натуральный отбеливатель, который разлагает красители. сок надо выдавить на пятно и посыпать солью. Но надо быть аккуратным с цветными тканями – лимонная кислота может привести к выцветанию.

А для борьбы с устойчивыми пятнами могут быть полезными советы из TikTok sizovasofiaa.

