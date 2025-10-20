Не надо никакой дорогой химии: как быстро вывести пятно от кофе
- Пятна от кофе можно удалить с помощью уксуса, соды или лимонного сока.
- Важно не втирать пятно, чтобы не усложнить его удаление.
Пятно от кофе на одежде –это неприятность, которая случалась со всеми. Но ничего не потеряно – даже от кофейных пятен можно избавиться с помощью самых простых средств.
Стойкость кофейных пятен обеспечивает танин – природный краситель, который содержится в кофейных зернах. Как ему противодействовать и избавиться от кофейных пятен на одежде рассказывает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.
Чем можно отстирать пятна от кофе?
Если есть возможность – сразу замочите пятно от кофе холодной водой промокните салфеткой. Ни в коем случае не втирайте пятно, так вы только усложните себе задачу. А теперь обращаемся к простым и дешевым средствам, которые есть на каждой кухне.
Кофейные пятна можно легко вывести / Фото Pixabay
- Уксус
Самый большой враг любых пятен, ведь даже с танином его кислота легко справится. Надо смешать уксус с водой и нанести на пятно – оно будет исчезать просто на глазах.
Теперь осталось постирать одежду – и от кофе не останется и следа.
- Сода
Она нейтрализует кислоту кофе. Надо нанести соду на влажное пятно, добавить каплю моющего средства и потереть мягкой щеткой. А если пятно кофе на белой одежде, то не лишним будет добавить перекись водорода для естественного отбеливания.
- Лимонный сок
Натуральный отбеливатель, который разлагает красители. сок надо выдавить на пятно и посыпать солью. Но надо быть аккуратным с цветными тканями – лимонная кислота может привести к выцветанию.
А для борьбы с устойчивыми пятнами могут быть полезными советы из TikTok sizovasofiaa.
