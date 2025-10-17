Пуховик – це той предмет гардероба, який купують з думкою, що носитимуть його роками. Та це не значить, що його взагалі не потрібно прати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Як правильно прати пуховик?

Якщо наприкінці попередньої зими ви не випрали свій пуховик, і зараз помітили, що він має засмальцьовані рукави, горловину та дивні плями на тканині – саме час його випрати. Та просто закинути його до пральної машини з рештою одягу – не варіант. На жаль, це призведе до того, що пух зіб'ється в одну купу, і куртка втратить гарний вигляд.

Перед тим як починати будь-яке чищення, потрібно подивитися на етикетку – на ній вказано, який тип чищення підходить для одягу. І від того, чи ваш пуховик наповнений пухом, чи синтепоном, чи іншим синтетичним матеріалом, залежить і спосіб прання.

Куртку з пуховим наповнювачем можна легко почистити вдома. На щастя, він не такий вже й крихкий, як може видатися. Втім, такі речі точно не можна відбілювати та прати з пом'якшувачем тканини.

Чимало пуховиків можна прати у пральній машині, якщо дотримуватися кількох простих кроків. Передусім, оберіть делікатний цикл прання з холодною водою та використовуйте м'який мийний засіб, безпечний для пуху. Також потрібно буде запустити додатковий цикл полоскання, аби ретельно видалити весь мийний засіб.

Також у барабан радять додати кілька тенісних м'ячиків, або ж спеціальних м'ячиків для прання – завдяки ним пух не буде збиватися у куртці.

Деякі куртки можна сушити у сушарці на низькій температурі, та у більшості випадків краще дати пуховику висохнути на повітрі, пише Real Simple. І водночас вивішувати куртку не можна – сушити її потрібно у горизонтальному положенні, аби зберегти правильне розташування пуху.

Що ще потрібно знати про прання?