Темные пятна на стыках – это сигнал, что надо быстро браться за решение проблемы, пишет Martha Stewart.

Как очистить заплесневелый герметик?

Если быстро действовать и использовать деликатные средства, то можно очистить поверхности без вреда для материалов. Также регулярный уход также предотвращает разрушение швов, которые со временем могут стать серьезной проблемой.

Споры грибка могут легко попасть в воздух, а очищающие средства раздражить кожу и слизистые, поэтому нужно всегда использовать маску и резиновые перчатки.

После проделанной работы нужно проветрить помещение, чтобы снизить концентрацию испарений и помешать распространению микроорганизмов.

Специалисты советуют избегать агрессивных средств – отбеливателя или аммиака, поскольку они способны повредить силикон. Лучше выбирать последовательный подход.



Сначала на швы нужно нанести уксус и оставить на 15 – 30 минут, а после этого использовать пасту из пищевой соды и воды, которую втирают мягкой щеткой, чтобы убрать налет и лишнюю влагу.

Если загрязнения сложные, то можно использовать 3% перекись водорода. В завершение швы промывают чистой водой и тщательно высушивают. Именно отсутствие влаги помогает предотвратить повторное проявление грибка.

Чтобы проблема не возникала снова, нужно устранить главную причину – чрезмерную влажность. Нужно проветривать помещение во время принятия душа и вытирать швы насухо после контакта с водой.

Какие есть причины появления плесени?

Издание Real Simple отметило, что на появление плесени влияет несколько факторов. Часто плесень появляется в ванной комнате из-за отсутствия вентиляции. Влага на стенах способствует развитию грибка.

Плохо закрепленная плитка в ванной комнате приводит к проникновению внутрь влаги. Из-за этого появляется грибок, который распространяется по плитке. Образованию плесени способствуют влажные полотенца или шторка для душа, которая не высушивается должным образом.

