Темные пятна на стыках – это сигнал, что надо быстро браться за решение проблемы, пишет Martha Stewart.
Как очистить заплесневелый герметик?
Если быстро действовать и использовать деликатные средства, то можно очистить поверхности без вреда для материалов. Также регулярный уход также предотвращает разрушение швов, которые со временем могут стать серьезной проблемой.
Споры грибка могут легко попасть в воздух, а очищающие средства раздражить кожу и слизистые, поэтому нужно всегда использовать маску и резиновые перчатки.
После проделанной работы нужно проветрить помещение, чтобы снизить концентрацию испарений и помешать распространению микроорганизмов.
Специалисты советуют избегать агрессивных средств – отбеливателя или аммиака, поскольку они способны повредить силикон. Лучше выбирать последовательный подход.
Плесень можно легко вывести
Сначала на швы нужно нанести уксус и оставить на 15 – 30 минут, а после этого использовать пасту из пищевой соды и воды, которую втирают мягкой щеткой, чтобы убрать налет и лишнюю влагу.
Если загрязнения сложные, то можно использовать 3% перекись водорода. В завершение швы промывают чистой водой и тщательно высушивают. Именно отсутствие влаги помогает предотвратить повторное проявление грибка.
Чтобы проблема не возникала снова, нужно устранить главную причину – чрезмерную влажность. Нужно проветривать помещение во время принятия душа и вытирать швы насухо после контакта с водой.
Какие есть причины появления плесени?
Издание Real Simple отметило, что на появление плесени влияет несколько факторов. Часто плесень появляется в ванной комнате из-за отсутствия вентиляции. Влага на стенах способствует развитию грибка.
Плохо закрепленная плитка в ванной комнате приводит к проникновению внутрь влаги. Из-за этого появляется грибок, который распространяется по плитке. Образованию плесени способствуют влажные полотенца или шторка для душа, которая не высушивается должным образом.
