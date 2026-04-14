Такі відкладення заважають нормальній роботі сантехніки, оскільки наліт забиває отвори аераторів та душових лійок, зменшуючи напір води, пише ТСН.

Ігнорування проблеми може призвести до пошкодження ущільнювачів та механізмів, тому краще заздалегідь все очистити, щоб позбутися проблеми.

Чим очистити сіточку на крані?

Найкраще бореться з вапняним нальотом, який закупорює сітку – столовий оцет. Його кислотність добре розчиняє карбонати кальцію та магнію, перетворюючи наліт на розчинні у воді сполуки, які можна легко змити.

Спочатку кран потрібно протерти вологою ганчіркою, щоб прибрати пил та мильні розводи. Після цього серветку слід замочити в оцті й щільно обгорнути нею забруднені ділянки. Залишіть усе на 30 – 60 хвилин, а для сильного нальоту можна залишити навіть на ніч.



Простий спосіб очищення крану / Фото Pexels

Аератори та розсіювачі душових лійок можна зняти й замочити у розчині на 30 – 60 хвилин. Після зазначеного часу поверхню слід промити теплою водою й протерти кран насухо.

Фахівці радять здійснювати регулярне очищування – профілактично прибирати раз на два тижні, щоб запобігти значним відладенням.

Як альтернативу можна використати лимонну кислоту яка також видаляє карбонатні відкладення. Достатньо розвести 2 – 3 столові ложки кислоти на склянку води.

Задля безпеки використовуйте гумові рукавички. Ці кілька порад допоможуть отримати блискучу й доглянуту сантехніку.

Для очищення душової лійки від вапняного нальоту можна використовувати свіжовичавлений лимонний сік, який розм’якшує відкладення без різкого запаху, пише Mirror. Лійку можна замочити в розчині з лимонного соку і теплої води або закріпити пакет з рідиною на ній для ефективного очищення.