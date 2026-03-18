Фахівці з прання зазначають, що найкращого формату не існує – важливу роль відіграє склад, пише Better Homes and Gardens. Саме інгредієнти визначають ефективність засобу, однак рідкий засіб для прання має низку переваг, які роблять його зручним вибором в багатьох ситуаціях.

Чому рідкий пральний засіб кращий?

Попередня обробка плям

Засіб можна наносити перед пранням безпосередньо на забруднення. Рідина краще проникне у волокна тканини, тож відповідно плями легше видаляться під час основного циклу. Рідкий порошок краще взаємодіє з жирними забрудненнями, допомагаючи швидше їх розщепити.

Корисний при жорсткій воді

Для тих, хто живе в регіоні з жорсткою водою, експерти радять використовувати рідкі формули, які зменшують накопичення осаду з мінералів на тканині.

Не залишає слідів на одязі

Пральний порошок часом може залишати помітні сліди на речах. А от рідкий засіб все ж таки рівномірніше розподіляється під час прання. Окрім того, рідкий засіб добре розчиняється у воді при пранні на низьких температурах. У випадку з порошком – він має всі шанси залишитися на речах.



Рідкий порошок не залишає слідів на речах

Зручне дозування

Недостатня кількість прального порошку не впорається з пранням, а більша кількість призведе до появи надмірної піни. Рідкий засіб дозволяє відміряти ту кількість рідини, яка необхідна для прання білизни чи брудних речей.

Підходить для різних типів тканин

Серед рідких засобів легше знайти варіант для делікатних речей, дитячого одягу чи чутливої шкіри. У багатьох може бути алергія на пральний порошок.

Завдяки цим перевагам рідкий порошок став універсальним засобом для щоденного використання.

У пральних машинках є синя заслінка, яка допомагає у дозуванні мийного засобу, пише T-online. Вона має шкалу від 50 до 200 мілілітрів, тому можна налити у відсік потрібну дозу рідкого порошку. Заслінка контролює момент потрапляння миючого засобу в барабан, що зручно при використанні режиму попереднього прання.

