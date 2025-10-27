Осенний уход предусматривает уборку и обработку деревьев, пишет 24 Канал со ссылкой на Agroweek. Нужно собрать все опавшие листья, сухие ветви и пораженные плоды. Именно в них сохраняются споры вплоть до весны.

Читайте также Розы будут цвести пышнее, чем когда-либо: вот как подготовить кусты к зиме

Как избавиться от парши в яблонях?

Лучшим вариантом считается сжигание или утилизация остатков. Это поможет предотвратить повторное поражение. Далее нужно провести обработку уже после сбора урожая, когда опадут все листья. Опрыскивание в этот период является самым эффективным, потому что уничтожит возбудителя.

Кстати, найти удобрения для яблонь по лучшим ценам можно на Prom. Выбирайте вариант под свой запрос и бюджет.

Часто для борьбы с паршой используют раствор медного или железного купороса. Также популярна бордоская жидкость, которую готовят из равных частей медного купороса и негашеной извести, которые растворяют в 10 литрах воды. Садоводы также хвалят средства на основе трехосновного сульфата меди – ионы меди проникают в клетки грибка и разрушают их.



Яблони нужно обрабатывать от парши / Фото Pinterest

Для усиления эффекта в раствор можно добавлять карбамид. Он усиливает действие меди, уничтожает остатки грибка и ускоряет разложение опавших листьев. Карбамид содержит большую дозу азота, который задерживает распускание почек весной, избежав заражения деревьев ранними заморозками.

Обрабатывать нужно равномерно крону, ствол и приствольный круг. Процедуру проводят в сухую и безветренную погоду, когда температура не опустилась ниже 5 градусов тепла. Будьте осторожны и не превышайте концентрацию препаратов, чтобы не вызвать ожоги коры.

Споры парши способны переноситься ветром, птицами или даже насекомыми с соседних участков. Именно поэтому весной нужно провести профилактическую обработку еще до начала цветения яблони. Такое действие защитит дерево и поможет избежать развития болезни в новом сезоне.

Чтобы яблони сохранялись до весны, надо научиться их правильно срывать, пишет Homes and gardens. Плоды с нижних и внешних ветвей вызревают раньше, поэтому их следует собирать первыми, используя удобные инструменты для сбора с высоких деревьев. Для сбора яблок важно определить спелость плодов и попробовав их на сочность. В ящики надо собирать только неповрежденные фрукты.

Что делать с опавшими яблоками?

Британские эксперты из Express говорят, что опавшие фрукты являются рассадниками бактерий. Гнилые фрукты могут привлекать нежелательных насекомых и вредителей. Опавшие яблоки надо собрать как можно скорее, чтобы иметь возможность из собранного урожая еще сделать варенье или сок.