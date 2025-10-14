Господині часто борються з грибком на стінах та стелі за допомогою хімічних миючих засобів чи оцту, втім є краща альтернатива, пише 24 Канал з посиланням на Express. Є кілька кімнатних рослин, які можуть знизити рівень вологості в приміщенні, природно запобігаючи росту цвілі.

Читайте також Раковина засяє за 1 хвилину: набирає популярності один домашній трюк

Використання кімнатних рослин у приміщеннях, які схильні до появи цвілі – це чудовий природний спосіб контролювати рівень вологості. Рослини поглинають її через листя, тож ризик появи цвілі зменшується в рази.

Які рослини виводять плісняву з оселі?

Англійський плющ

Вологолюбну рослину можна тримати на кухні чи у ванній кімнаті. Плющ добре бореться з пліснявою у вологому приміщенні й покращує циркуляцію повітря. Проблема лише полягає в тому, що рослина є отруйною для домашніх тварин, тому її треба тримати якомога далі від кішок й собак.

До речі, знайти за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Плющ любить яскраве й непряме світло, добре росте в дренованому ґрунті. Поливати рослину потрібно лише тоді, коли висохне верхній шар ґрунту.

Пальма

Рослина має пишну листяну структуру, тож її краще розташувати у вільних кутках будинку. Пальма запобігає появі цвілі, а ще діє як природний осушувач повітря. Вона невибаглива у догляді, тож потребує поливу раз на 10 дні.

Фахівці радять розміщувати її біля вікна, що виходить на захід чи південь. Рослина любить яскраве, але непряме світло.



Пальма виводить плісняву з дому / Фото Pexels

Сансев’єрія

Рослина добре росте в сонячному місці й чудово адаптується до вологого чи сухого середовища.

Спатифілум

Кімнатна рослина сподобається всім, хто любить білі квіти в поєднанні з яскраво-зеленим листям. Спатифілум добре росте у місці з непрямим освітленням й чудово підходить для кімнат, що схильні до утворення цвілі.

Які є причини появи плісняви?

Видання Real Simple зазначило, що на появу цвілі впливає кілька факторів. Часто пліснява з’являється у ванній кімнаті через відсутність вентиляції. Волога на стінах сприяє розвитку грибка.

Погано закріплена плитка у ванній кімнаті призводить до проникнення всередину вологи. Через це з’являється грибок, який шириться по плитці. Утворенню цвілі сприяють вологі рушники чи шторка для душу, яка не висушується належним чином.

Як позбутися затхлого запаху у квартирі?