Білий тюль з часом стає сірим чи жовтим, а на шторах накопичується багато пилу, пише 24 Канал з посиланням на "Чистота". Саме прання впорається із забрудненням й подарує білосніжний тюль на вікнах, а штори будуть пахнути свіжістю.
Читайте також Як випрати пуховик вдома й не зіпсувати його: буде як новий без хімчистки
Як часто прати тюль та штори?
Фахівці розповіли, що найкраще вдаватися до прання щонайменше двічі на рік – навесні та восени. Якщо ж вікна виходять на жваву вулицю, а у квартирі є тварини – прання потрібно проводити частіше. Також це стосується й осель, де живуть домашні тварини. Собаки можуть ховатися за шторами, а коти лапками забруднюють тюль, коли лізуть на підвіконня.
Тюль та штори потрібно прати двічі на рік / Фото Pexels
Експерти рекомендують між основними праннями тканини витрушувати їх чи пропилосошувати – це суттєво зменшить накопичення пилу та алергенів.
Як відіпрати тюль?
Блогерка Софія Сізова у своєму ютуб-каналі розповіла, що тюль можна відбілити в домашніх умовах дуже просто. У пральну машинку під час прання треба додати 2 таблетки ацетилсаліцилової кислоти. Якщо ж тюль сірий та має неприємний вигляд, тоді у спеціальний відсік можна записати ще столову ложку соди й додати пральний порошок.
До речі, знайти засоби для прання за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.
У налаштуваннях рекомендовано обирати делікатний режим, найменші оберти й температуру води – 30 градусів. Для ще кращого відбілювання тюлі, його можна замочити у воді з додаванням трьох ложок солі й кількох крапель зеленки. Сіль вбере на себе увесь бруд, а зеленка допоможе відбілити тюль.
Які ще є цікаві лайфхаки?
Звичайний столовий оцет може замінити кондиціонер для білизни, роблячи речі м'якими шляхом видалення залишків прального порошку та мінералів.
Оцтом також можна вивести цвіль, протираючи дверцята оцтом та запускаючи цикл прання з содою. Такий трюк допоможе прибрати запах плісняви з пральної машинки.