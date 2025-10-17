Білий тюль з часом стає сірим чи жовтим, а на шторах накопичується багато пилу, пише 24 Канал з посиланням на "Чистота". Саме прання впорається із забрудненням й подарує білосніжний тюль на вікнах, а штори будуть пахнути свіжістю.

Як часто прати тюль та штори?

Фахівці розповіли, що найкраще вдаватися до прання щонайменше двічі на рік – навесні та восени. Якщо ж вікна виходять на жваву вулицю, а у квартирі є тварини – прання потрібно проводити частіше. Також це стосується й осель, де живуть домашні тварини. Собаки можуть ховатися за шторами, а коти лапками забруднюють тюль, коли лізуть на підвіконня.



Тюль та штори потрібно прати двічі на рік / Фото Pexels

Експерти рекомендують між основними праннями тканини витрушувати їх чи пропилосошувати – це суттєво зменшить накопичення пилу та алергенів.

Як відіпрати тюль?

Блогерка Софія Сізова у своєму ютуб-каналі розповіла, що тюль можна відбілити в домашніх умовах дуже просто. У пральну машинку під час прання треба додати 2 таблетки ацетилсаліцилової кислоти. Якщо ж тюль сірий та має неприємний вигляд, тоді у спеціальний відсік можна записати ще столову ложку соди й додати пральний порошок.

У налаштуваннях рекомендовано обирати делікатний режим, найменші оберти й температуру води – 30 градусів. Для ще кращого відбілювання тюлі, його можна замочити у воді з додаванням трьох ложок солі й кількох крапель зеленки. Сіль вбере на себе увесь бруд, а зеленка допоможе відбілити тюль.

Які ще є цікаві лайфхаки?