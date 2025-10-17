Пыль портит эстетический вид комнаты и даже пагубно влияет на здоровье, пишет 24 Канал со ссылкой на "Чистоту". Есть один лайфхак, который поможет дышать свежим и чистым воздухом.

Чем эффективно вытереть пыль?

Вытереть пыль, чтобы она не оседала быстро на поверхность можно довольно быстро и просто. Весь секрет скрывается в правильной микрофибре и средстве с антистатическим эффектом.

Влажная микрофибра хорошо собирает пыль, не оставляя ворса, а антистатик создает защитную пленку, которая замедляет повторное оседание пыли. Поверхности протирают сверху вниз, чтобы пыль не перемещалась между зонами. После уборки помещение рекомендовано проветрить на 10 – 15 минут.



Пыль можно удалить достаточно просто / Фото Pexels

Уборка – это не только о чистоте, но и правильном подходе. Даже одна ошибка, хоть и незначительная, может стоить потерянного времени. Но если подойти к делу грамотно, то все будет чистым быстро и без лишних усилий.

Издание Real Simple рассказало, как можно приготовить действенное средство против пыли в домашних условиях. Для раствора нужен 1 литр воды, 2 столовые ложки уксуса, 2 столовые ложки кондиционера для белья (он работает как антистатик от пыли) и 10 капель эфирного масла лаванды или эвкалипта. В этом средстве нужно смочить тряпку и протереть все поверхности, где оседает пыль.

Как бороться с пылью дома?

Чтобы бороться с появлением пыли дома стоит придерживаться простых советов: