Випраний одяг можна висушити за годину: потрібна лише одна річ
- Осушувач повітря допомагає швидше висушити одяг, знижуючи вологість повітря і усуваючи неприємний запах.
- Фахівці рекомендують перевіряти одяг на наявність плям перед сушінням, оскільки гаряче повітря може зафіксувати плями.
Сушити одяг в прохолодні місяці не так вже й просто, особливо якщо в кімнаті не зовсім тепло. Втім, є одне рішення, яке допоможе обійтися без вивішування одягу на балкон чи користування сушильною машиною.
Випраний одяг часто може залишатися вологим впродовж кількох днів через брак сонця, пише 24 Канал з посиланням на Express. Якщо ви завжди сушили вбрання на балконі, то від цієї звички можна позбутися, обравши альтернативу, яка пришвидшить сушіння в кілька разів.
Як швидше висушити одяг?
Сушильна машина є зручною, але дорогою в експлуатації, особливо якщо одяг потрібно прати кілька разів на тиждень. З огляду на це, фахівці розповіли, що в холодну пору року одяг замість вулиці можна сушити в кімнаті на спеціальній сушарці для одягу з використанням осушувача повітря.
Потрібно випрати одяг, поставити високий режим віджиму, а тоді повісити висушитися, увімкнувши девайс, який пришвидшить процес сушки. Осушувач повітря допомагає висушити одяг завдяки зниженню вологості повітря. Він забирає надлишок вологості, тож вода з одягу випаровується набагато швидше.
Висушити одяг вдасться набагато швидше / Фото Pexels
Осушувачі оснащені вентилятором, який добре рухає повітря навколо одягу й рівномірно висушує речі. Часто волога у повітрі сприяє розвитку грибка й запаху сирості. Осушувач її зменшує, тож одяг висихає без будь-якого неприємного запаху.
До слова, фахівці Real Simple кажуть, що одна з найгірших помилок, яку можна зробити – це прати речі не перевіривши наявність плям, а потім ще й перекласти їх до сушильної машини. Саме гаряче повітря, а не вода зафіксовує плями, тому перед сушінням треба перевіряти одяг на наявність плям.
Чим вивести плями від поту?
Для виведення жовтих плям від поту рекомендується замочити одяг у розчині з 2 склянок води та 1 чашки білого оцту на 30 хвилин, а потім нанести пасту з харчової соди, солі та перекису водню.
Альтернативний метод включає використання лимонного соку та ацетилсаліцилової кислоти, які допомагають усунути плями перед пранням.
Часті питання
Які проблеми виникають при сушінні одягу на балконі в холодну пору року?
При сушінні одягу на балконі в холодну пору року одяг може залишатися вологим протягом кількох днів через брак сонця. Це може призвести до неприємного запаху сирості та розвитку грибка.
Які альтернативні методи сушіння одягу пропонуються в статті?
У статті пропонується використовувати сушарку для одягу в кімнаті разом з осушувачем повітря. Осушувач знижує вологість повітря, що дозволяє воді з одягу випаровуватися швидше та запобігає появі неприємного запаху.
Які рекомендації надають фахівці щодо перевірки одягу перед сушінням?
Фахівці рекомендують обов'язково перевіряти одяг на наявність плям перед сушінням. Гаряче повітря сушильних машин може зафіксувати плями, тому важливо переконатися, що одяг чистий перед початком сушіння.