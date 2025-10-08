Рушники втрачають м’якість й стають жорсткими через накопичення миючого засобу та відкладених мінералів від води на тканині, пише 24 Канал з посиланням на Express. Рушники є абсорбуючими, тож погано виполіскуються під час прання. Відповідно вони стають жорсткими й отримують неприємну текстуру.

Як пом’якшити рушники?

Рушники знову стануть пухнастими завдяки кристалам соди. Потрібно лише скористатися четвертиною пачки кальцинової соди, щоб рушники перестали погано пахнути й стали м’якими.

Особливо корисною стане порада для салонів масажів. Одна користувачка зазначила, що завжди пере робочі рушники з содою, бо вони часто забруднюються від масажної олії для тіла, а саме кристали соди виводять з тканини всю олію.



Рушники після прання стануть м'якими / Фото Pexels

Перевагою кальцинової соди є й те, що вона чудово виводить запах плісняви, який часто можна помітити на рушниках. Для прання потрібно додати соду в барабан разом з порошком й випрати рушники при температурі 60 градусів.

Гаряча вода допоможе розм’якшити волокна й відновити їхню пухнастість. Після прання рушники знову стануть м’якими, приємними на дотик й будуть гарно пахнути.

Видання Cnet також розповіло, що навіть найжорсткіші рушники можна зробити м'якими, якщо додати у відсік для прального порошку чашку оцту. При цьому треба відмовитися від кондиціонера для білизни чи прального порошку. Рушники повинні пройти увесь цикл прання лише з оцтом.

Після завершення прання, потрібно запустити ще один цикл з додаванням харчової соди. Пральний порошок та кондиціонер для білизни також не варто додавати. Щоб рушники залишалися свіжими, таку процедуру варто проводити раз на місяць.

Чому псуються махрові рушники?