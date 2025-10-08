Випраний одяг часто може залишатися вологим впродовж кількох днів через брак сонця, пише 24 Канал з посиланням на Express. Якщо ви завжди сушили вбрання на балконі, то від цієї звички можна позбутися, обравши альтернативу, яка пришвидшить сушіння в кілька разів.

Як швидше висушити одяг?

Сушильна машина є зручною, але дорогою в експлуатації, особливо якщо одяг потрібно прати кілька разів на тиждень. З огляду на це, фахівці розповіли, що в холодну пору року одяг замість вулиці можна сушити в кімнаті на спеціальній сушарці для одягу з використанням осушувача повітря.

Потрібно випрати одяг, поставити високий режим віджиму, а тоді повісити висушитися, увімкнувши девайс, який пришвидшить процес сушки. Осушувач повітря допомагає висушити одяг завдяки зниженню вологості повітря. Він забирає надлишок вологості, тож вода з одягу випаровується набагато швидше.



Висушити одяг вдасться набагато швидше / Фото Pexels

Осушувачі оснащені вентилятором, який добре рухає повітря навколо одягу й рівномірно висушує речі. Часто волога у повітрі сприяє розвитку грибка й запаху сирості. Осушувач її зменшує, тож одяг висихає без будь-якого неприємного запаху.

До слова, фахівці Real Simple кажуть, що одна з найгірших помилок, яку можна зробити – це прати речі не перевіривши наявність плям, а потім ще й перекласти їх до сушильної машини. Саме гаряче повітря, а не вода зафіксовує плями, тому перед сушінням треба перевіряти одяг на наявність плям.

Чим вивести плями від поту?