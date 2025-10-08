Сушить одежду в прохладные месяцы не так уж и просто, особенно если в комнате не совсем тепло. Впрочем, есть одно решение, которое поможет обойтись без вывешивания одежды на балкон или пользования сушильной машиной.

Выстиранная одежда часто может оставаться влажной в течение нескольких дней из-за нехватки солнца, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Если вы всегда сушили одежду на балконе, то от этой привычки можно избавиться, выбрав альтернативу, которая ускорит сушку в несколько раз.

Как быстрее высушить одежду?

Сушильная машина является удобной, но дорогой в эксплуатации, особенно если одежду нужно стирать несколько раз в неделю. Учитывая это, специалисты рассказали, что в холодное время года одежду вместо улицы можно сушить в комнате на специальной сушилке для одежды с использованием осушителя воздуха.

Нужно постирать одежду, поставить высокий режим отжима, а потом повесить высушиться, включив девайс, который ускорит процесс сушки. Осушитель воздуха помогает высушить одежду благодаря снижению влажности воздуха. Он забирает избыток влажности, поэтому вода из одежды испаряется гораздо быстрее.



Высушить одежду удастся гораздо быстрее / Фото Pexels

Осушители оснащены вентилятором, который хорошо двигает воздух вокруг одежды и равномерно высушивает вещи. Часто влага в воздухе способствует развитию грибка и запаха сырости. Осушитель ее уменьшает, поэтому одежда высыхает без какого-либо неприятного запаха.

К слову, специалисты Real Simple говорят, что одна из худших ошибок, которую можно сделать – это стирать вещи не проверив наличие пятен, а потом еще и переложить их в сушильную машину. Именно горячий воздух, а не вода фиксирует пятна, поэтому перед сушкой надо проверять одежду на наличие пятен.

Чем вывести пятна от пота?