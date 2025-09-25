Не завжди звичайне прання здатне впоратися з проблемою, тому в такому випадку краще скористатися способом, який вже є випробуваний господинями, пише 24 Канал з посиланням на Popular Science.

Як відіпрати жовті плями від поту?

Вивести пляму вдасться завдяки простому розчину. Потрібно лише змішати 2 склянки з 1 чашкою білого оцту. У цій суміші треба замочити одяг з плямою на 30 хвилин. Ефективність розчину полягає в тому, що кислотність оцту розщеплює піт й компоненти дезодоранту, які містяться в тканині.

Після замочування потрібно лише віджати надлишок води з одягу й покласти на поверхню, а далі нанести на пляму відповідну пасту.

Для її приготування знадобиться половина склянки харчової соди, столова ложка солі та столова ложка перекису водню. Усе ретельно перемішайте до утворення пасти.

За допомогою старої зубної щітки нанесіть цю кашку на пляму від поту й залишіть на 20 хвилин. Забруднену ділянку можна додатково ще втерти щіткою, щоб вона краще увійшла у волокна.

Після цього річ можна кидати в пральну машинку для прання. Фахівці радять уникати використання сушарки до того моменту, поки пляма повністю не зникне. Якщо ж нею скористатися, то пляма може залишитися.

Як ще можна вивести плями від поту?

Блогерка з тіктоку Софія Сізова поділилася ще однією ідеєю, яка допомагає вивести пляму від поту. Дівчина взялася за відбілювання білої сорочки. На пляму вона налила трішки лимонного соку, а далі треба вдатися до невеличкої маніпуляції.

Дві пігулки ацетилсаліцилової кислоти розвести в маленькій кількості води, щоб вони розчинилися. Коли утвориться кашка – нанести на пляму. За словами Софії, плями вже починають зникати на очах. Після цього лайфхаку одяг треба кинути в прання й додати ще 2 пігулки ацетилсаліцилової кислоти у барабан.

