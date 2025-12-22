Білизна висохне навіть у холодній квартирі: простий трюк від вогкості

Якщо вдома немає сушильної машини чи балкона, то сушіння білизни стає справжнім квестом. У невеликих квартирах одяг та простирадла можуть сохнути досить довго, тому з часом може з’явитися навіть неприємний запах вогкості.

Є кілька простих та дієвих способів, які допоможуть прискорити процес та висушити речі без жодних зусиль, пише 24 Канал з посиланням на Express. Експерт зі сну Мартін Сілі дав цінні поради, як легко висушити білизну взимку.

Читайте також Багато хто не помічає: 5 ознак, що вже час замінити банні рушники

Як висушити одяг взимку?

Експерт розповів, що вам потрібен лише чистий та сухий рушник. Бавовняні рушники добре вбирають вологу, тому якщо загорнути вологе простирадло в рушник, то він поглине значну кількість води, яка залишилася ще на білизні після прання.

До речі, знайти постільну білизну та мийні засоби для них за найкращими цінами можна на Prom. А ще гелі для душу, одяг, порошки і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Потрібно лише розкласти рушник на рівній поверхні, а на верх викласти простирадло, а далі все загорнути разом, наче рулет. Згорток далі треба добре притиснути, щоб рушник увібрав максимум вологи.

Після цього простирадло треба розгорнути й повісити сушитися в кімнаті з хорошою вентиляцією. Таким чином воно висохне набагато швидше навіть у прохолодному приміщенні.



Постіль легко висушити в квартирі / Фото Freepik

Зверніть увагу на ще одну важливу пораду – прати білизну краще вранці. Вечірнє прання не дасть швидкого висихання, бо нічне холодне повітря його сповільнює. Ранкове прання дає змогу речам висохнути впродовж дня, використовуючи природне тепло й рух повітря в квартирі.

Експерт також радить після основного прання увімкнути додатковий цикл віджимання, щоб прибрати 30% зайвої вологи. Перед розвішуванням білизну треба добре струсити, щоб волокна розпушилися й повітря легше проходило крізь тканину.

А ще зверніть увагу, що тканини з бамбука чи мікрофібри є набагато легшими за бавовну чи льон, тож сохнуть швидше, бо не накопичують так багато вологи у волокнах.

До слова, вовняні та кашемірові вироби, хутро, речі з шкіряними вставками, зимові пальта та твідові вироби не слід прати в пральній машині, оскільки вони можуть втратити форму або пошкодити машину, пише Usterka. Ручне прання у прохолодній воді з м’яким засобом чи професійна хімчистка є найкращими методами для догляду за делікатними зимовими речами.

Які ще поради варто знати?