Белье высохнет даже в холодной квартире: простой трюк от сырости

Если дома нет сушильной машины или балкона, то сушка белья становится настоящим квестом. В небольших квартирах одежда и простыни могут сохнуть достаточно долго, поэтому со временем может появиться даже неприятный запах сырости.

Есть несколько простых и действенных способов, которые помогут ускорить процесс и высушить вещи без усилий, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Эксперт по сну Мартин Сили дал ценные советы, как легко высушить белье зимой.

Как высушить одежду зимой?

Эксперт рассказал, что вам нужно только чистое и сухое полотенце. Хлопковые полотенца хорошо впитывают влагу, поэтому если завернуть влажную простыню в полотенце, то оно поглотит значительное количество воды, которая осталась еще на белье после стирки.

Нужно только разложить полотенце на ровной поверхности, а на верх выложить простыню, а дальше все завернуть вместе, как рулет. Сверток дальше надо хорошо прижать, чтобы полотенце вобрало максимум влаги.

После этого простынь надо развернуть и повесить сушиться в комнате с хорошей вентиляцией. Таким образом она высохнет намного быстрее даже в прохладном помещении.



Постель легко высушить в квартире / Фото Freepik

Обратите внимание на еще один важный совет – стирать белье лучше утром. Вечерняя стирка не даст быстрого высыхания, потому что ночной холодный воздух его замедляет. Утренняя стирка позволяет вещам высохнуть в течение дня, используя естественное тепло и движение воздуха в квартире.

Эксперт также советует после основной стирки включить дополнительный цикл отжима, чтобы убрать 30% лишней влаги. Перед развешиванием белье надо хорошо встряхнуть, чтобы волокна распушились и воздух легче проходил сквозь ткань.

А еще обратите внимание, что ткани из бамбука или микрофибры намного легче хлопка или льна, поэтому сохнут быстрее, потому что не накапливают так много влаги в волокнах.

К слову, шерстяные и кашемировые изделия, мех, вещи с кожаными вставками, зимние пальто и твидовые изделия не следует стирать в стиральной машине, поскольку они могут потерять форму или повредить машину, пишет Usterka. Ручная стирка в прохладной воде с мягким средством или профессиональная химчистка являются лучшими методами для ухода за деликатными зимними вещами.

Какие еще советы стоит знать?