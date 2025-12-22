Є кілька простих та дієвих способів, які допоможуть прискорити процес та висушити речі без жодних зусиль, пише 24 Канал з посиланням на Express. Експерт зі сну Мартін Сілі дав цінні поради, як легко висушити білизну взимку.
Як висушити одяг взимку?
Експерт розповів, що вам потрібен лише чистий та сухий рушник. Бавовняні рушники добре вбирають вологу, тому якщо загорнути вологе простирадло в рушник, то він поглине значну кількість води, яка залишилася ще на білизні після прання.
Потрібно лише розкласти рушник на рівній поверхні, а на верх викласти простирадло, а далі все загорнути разом, наче рулет. Згорток далі треба добре притиснути, щоб рушник увібрав максимум вологи.
Після цього простирадло треба розгорнути й повісити сушитися в кімнаті з хорошою вентиляцією. Таким чином воно висохне набагато швидше навіть у прохолодному приміщенні.
Постіль легко висушити в квартирі / Фото Freepik
Зверніть увагу на ще одну важливу пораду – прати білизну краще вранці. Вечірнє прання не дасть швидкого висихання, бо нічне холодне повітря його сповільнює. Ранкове прання дає змогу речам висохнути впродовж дня, використовуючи природне тепло й рух повітря в квартирі.
Експерт також радить після основного прання увімкнути додатковий цикл віджимання, щоб прибрати 30% зайвої вологи. Перед розвішуванням білизну треба добре струсити, щоб волокна розпушилися й повітря легше проходило крізь тканину.
А ще зверніть увагу, що тканини з бамбука чи мікрофібри є набагато легшими за бавовну чи льон, тож сохнуть швидше, бо не накопичують так багато вологи у волокнах.
До слова, вовняні та кашемірові вироби, хутро, речі з шкіряними вставками, зимові пальта та твідові вироби не слід прати в пральній машині, оскільки вони можуть втратити форму або пошкодити машину, пише Usterka. Ручне прання у прохолодній воді з м’яким засобом чи професійна хімчистка є найкращими методами для догляду за делікатними зимовими речами.
Які ще поради варто знати?
Експерт Баріс Атмака рекомендує використовувати лимонний сік для відбілювання сірілих шкарпеток завдяки його природним відбілювальним властивостям.
Для усунення затхлого запаху рушники слід прати у гарячій воді з додаванням оцту та без використання кондиціонера для білизни.