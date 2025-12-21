Виявляється, банні рушники розраховані всього на п'ять років служби. Втім, є чимало різних факторів, які можуть впливати на цей термін та зробити його або довшим, або коротшим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Цікаво Це на межі геніальності: навіщо досвідчені господині насипають соду на матрац

Як зрозуміти, що рушник вже старий?

Дивний запах

Якщо ви помічаєте, що навіть після прання ваші рушники пахнуть затхло, або ж волого – це значить, що їх вже час замінити.

Зношеність

Звісно, це видається очевидним, але потерті краї рушників не варто ігнорувати – а дірки є головною ознакою, що рушник вже пора замінити. І тут мовиться не лише про естетику – якщо плетіння рушника ослабло, він, ймовірно, вже не працює так добре, як мусив би.

Рушник не поглинає вологу

Цю проблему часто довго ігнорують, адже зміни не відбуваються в одну мить. Та якщо ви помітили, що після витирання рушником ваше волосся та тіло не такі сухі, як хотілося б, можливо, рушники вже настав час замінити.

Через багаторазове прання та сушіння волокна руйнуються, і це зменшує їхню здатність поглинати воду.

До речі, знайти рушники та мийні засоби для них за найкращими цінами можна на Prom. А ще гелі для душу, одяг, порошки і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Жорсткість

Якщо рушники втратили свою м'якість, за яку усі їх і люблять, можливо, настав час їх викинути. Та не поспішайте – жорсткість рушників також може бути лише ознакою, що під час прання ви використовуєте надто багато прального порошку чи пом'якшувача.

Спробуйте випрати рушники з оцтом, аби повернути їм бажану м'якість, пише Southern Living. Втім, якщо це не допоможе, їх все ж доведеться замінити.

Виглядають потертими

Якщо ви можете побачити свою руку крізь рушник – це очевидна ознака, що він залежався у вас на полиці, і пора вже його позбутися.

Які ще лайфхаки для дому варто знати?