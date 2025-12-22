Якщо ви помітили, що холодильник має дивний запах, або ж на полицях з'явилися плями і розливи – саме час його почистити. Втім, не хапайтеся одразу ж за побутову хімію, адже можна обійтися зовсім без неї, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво 4 звички для постійно охайної кухні: вони займають лічені хвилини

Як почистити холодильник домашніми засобами?

Різдво вже не за горами, і перед тим, як холодильник наповниться смачними стравами, слід подбати про те, аби він був чистим. Крихти, розливи і плями можуть призвести до того, що не лише сам холодильник, але і їжа в ньому пахнутимуть не дуже приємно. Окрім того, бруд в холодильнику призводить до розмноження бактерій та швидшого псування м'яса, молочних продуктів та залишків їжі.

До речі, знайти холодильники чи засоби для чищення за найкращими цінами можна на Prom. А ще губки, ганчірки, порошки і купу всього для прибирання. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

І якщо ви не хочете ризикувати своїми продуктовими покупками, саме час перед святами протерти свій холодильник – на щастя, для цього не потрібно витрачати багато часу чи сил, а також купувати дорогі засоби – адже все, що потрібно, вже є у вас вдома. Насправді холодильник можна легко і швидко почистити оцтом.

Причому приготувати засіб з нього дуже легко – потрібно лише змішати оцет та теплу воду у рівних частинах. Кислотні властивості оцту допоможуть розкласти навіть складні забруднення у вашому холодильнику.



Холодильник можна почистити оцтом / Фото Pexels

А ось хімічні засоби для чищення ніколи не варто навіть тримати поряд з ним, адже чимало продуктів добре поглинають вологу – а це значить, що вони також поглинатимуть аромати з повітря. Чимало хімічних засобів залишають залишки навіть після ополіскування, а значить, можуть забруднити їжу чи змінити її смак.

Натомість білий оцет часто використовують як заправку до салатів – але те, що він кислий, забезпечує його антибактеріальні властивості, що є досить сильними, аби знищити практично усі мікроби.

До слова, оцет – це не єдиний домашній засіб, що може освіжити холодильник, пише Spruce. Перед святами точно бажано тримати трохи харчової соди неподалік – мисочку з нею слід просто поставити на полицю, і вона поглинатиме усі неприємні аромати, не дозволяючи запахам їжі змішуватися між собою.

Які ще лайфхаки для дому варто знати?