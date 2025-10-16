Виростити лимонне дерево у домашніх умовах цілком можливо, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Вам потрібні лише кісточки від плода.

Читайте також "Лихоманка" у monobank: користувачі розповідають про найнеочікуваніші місця, де знайти лимони

Як виростити лимон вдома?

Відкладіть кісточки зі здорового й зрілого лимона. Важливо, щоб на ньому не було ознак гнилі. Щоб дістати насіння – лимон потрібно розрізати навпіл, промити чистою водою й одразу посадити в горщик з ґрунтом. Кісточки потрібно заглибити приблизно на 3 сантиметри. Насіння треба висаджувати одразу, бо пересушування може погано вплинути на нього.

До речі, знайти лимонні дерева за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Щоб посаджена кісточка лимона гарантовано зійшла, варто посадити кілька штук. Садівники радять висаджувати багато кісточок одразу, бо деякі з них можуть захворіти в процесі росту.



Лимонне дерево можна виростити вдома / Фото Pexels

Після посадки полийте ґрунт, а горщик розмістіть в теплому й добре освітленому місці. За кілька днів вже можна буде побачити перші паростки. Лимонне дерево може рости у кімнаті чи на відкритому повітрі, але догляд за ним буде однаковим.

Як доглядати за лимонним деревом?

Лимон потребує 8 годин сонячного світла на день, тому у квартирі його варто розмістити біля вікна з південної сторони. Перевагою буде добре дренований ґрунт. Садівники кажуть, що можна скористатися готовою сумішшю для цитрусових чи додати перліт. Для вуличної посадки потрібно обрати місце, де не буде застоюватися вода під час дощу.

Лимон потребує помірного поливу – коли ґрунт висохнув, але ще не встигнув пересохнути. Щоб дерево почало активно рости, можна скористатися універсальним добривом з мікроелементами або спеціальним удобренням для цитрусових.

Видання Better Homes & Gardens рекомендує підживлювати лимонне дерево трьома добривами на рік. Перший раз підживити наприкінці зими, другий раз – навесні, а третій раз восени. Таке стабільне підживлення буде дуже корисним для рослини. Також кожного тижня потрібно перевіряти дерево на наявність шкідників. Якщо ж на листках побачите комах, то обробіть рослину інсектицидним милом.

Що треба знати про догляд за рослинами?