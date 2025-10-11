Рослини здатні додати оселі затишку й краси, але якщо постійна зайнятість не дозволяє за ними доглядати, то рекомендуємо звернути увагу на вазони, які можуть рости без втручання самостійно, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Які рослини самостійно ростуть без догляду?

Заміокулькас

Ця рослина підходить для всіх початківців, які лише починають тримати вазони вдома. Вазон не потребує постійного поливу. У холодну пору року йому достатньо отримати вологу лише раз на тиждень. Найкраще заміокулькас росте при непрямому сонячному світлі.

Пеперомія туполиста

Рослина добре росте при слабкому освітленні, а листя залишаються яскраво-зеленими впродовж багатьох місяців. Пеперомія не потребує частого поливу. Вона добре росте при низькому рівні вологості.

Сансев’єрія циліндрична

Вазон є невибагливим у догляді, тож вже здобув популярність. Дачники радять пересадити вазон з торф’яної суміші в ґрунт, що призначений для сукулентів та кактусів. Поливати вазон в осінньо-зимову пору потрібно лише раз на тиждень. Рослину можна тримати біля вікна, але краще уникати прямого сонячного проміння.



Кімнатна рослина, яка невибаглива у догляді / Фото Pexels

Епіпремнум золотистий

Рослина чудово росте при непрямому світлі й витримує тривалий час слабкого освітлення. Підливати рослину потрібно лише тоді, коли підсохне ґрунт.

Аглаонема

Рослина добре переносить сухе повітря, але любить високу вологість. Тримати в кімнаті її можна при непрямому освітленні. В осінню пору полив потрібно скоротити, а для стимулювання росту, квіти й плоди – обрізати.

