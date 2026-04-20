Кавуни та дині виростуть великими та солодкими: підживіть їх цим після сходження

Після появи перших сходів дині та кавуни проходять один з найважливіших етапів розвитку. У цей період формується основа майбутнього урожаю. Якщо на старті їм бракуватиме живлення, то згодом це надолужити буде набагато складніше.

Дачники радять випередити внесення підживлення, обійшовшись домашніми добривами, які не поступаються хімічним засобам, пише ТСН.

Чому перше підживлення таке важливе?

На початку росту баштанні культури нарощують кореневу систему й зелену масу. У цей час диням та кавунам необхідний азот, який відповідає за розвиток листя. Також вони потребують мікроелементів для підтримки загального стану рослини.

Якщо внести підживлення одразу після сходів, то рослини легше пристосуються до змін температури, швидше зміцняться й формуватимуть потужні пагони, які згодом вплинуть на розмір та якість плодів.

Які добрива підживити баштанні?

Настій з дріжджів для активного росту

Розчин на основі дріжджів використовують як природний стимулятор. Він сприяє активності корисних мікроорганізмів у ґрунті й допомагає кореням швидше розвиватися.

Для приготування потрібна тепла вода, дріжджі й трохи цукру. Тоді все це залишають настоюватися кілька годин й поливають рослини. Після такого підживлення рослини починають швидше рости.

Розчин із золи для солодкості

Коли сходи підростуть, то потребують калію, який впливає на смакові якості плодів. Деревна зола є доступним джерелом калію та інших корисних речовин. Розчин на основі золи потрібно внести під корінь, щоб дині та кавуни виросли солодкими.



Зола впливає на солодкість кавунів / Фото Pexels

Трав’янистий настій для комплексного живлення

Настій з кропиви чи трави під час бродіння перетворюється на поживне натуральне добриво. У ньому міститься азот і мікроелементи, які підтримують стабільний розвиток рослин. Таке підживлення може бути додатковим.

Молочний розчин для зміцнення рослин

Невелика кількість молока чи сироватки у воді допомагає зробити рослину більш стійкою. Це не основне джерело поживних речовин, але хороший допоміжний засіб, який позитивно впливає на стан листя й загальний вигляд рослини.

Як правильно підживлювати баштанні?

Дачники радять не перестаратися з добривами після сходів. Вносити їх краще у зволожений ґрунт невеликими порціями, щоб коріння могло поступово почати засвоювати корисні речовини.

Уникнути перенасичення допоможуть оптимальні інтервали між підживленнями. Системність і помірність дадуть хороший результат.

До слова, гібриди кавунів, такі як "Талісман", "Бедуїн", "Варда", "Карістан" та "Атаман", забезпечують стабільний і великий урожай йдеться на ютуб-каналі "Городникам на замітку". Ці гібриди кавунів дають хороші результати у фермерів, а деякі плоди можуть досяти 12 кілограмів.

