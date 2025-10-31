Як повернути дзеркалам ідеальний блиск: маленький, але геніальний лайфхак
- Відмити дзеркало до блиску можна, використовуючи воду з крапелькою кондиціонера для прання та м'яку тканину, переважно мікрофібру.
- Засоби зі спиртом не рекомендовані, оскільки можуть пошкодити покриття дзеркала; слід протирати дзеркало в денну пору для кращого огляду плям.
Відмити дзеркало до ідеального стану часом ще та проблема. Досить часто на ньому залишаються розводи, які не вимиваються навіть після повторного миття. Та для того, щоб повернути дзеркалам ідеальний блиск, рекомендуємо звернути увагу на один дієвий лайфхак.
З дзеркалами та вікнами більше не доведеться мучитися, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Діани Гологовець. Блогерка розповіла про секрет, який дійсно працює.
Чим відмити дзеркала до блиску?
Відмити дзеркало до блиску досить просто. Вам потрібна лише вода та крапелька кондиціонеру для прання. Засіб зробить воду м’якшою та запобіжить появі розводів.
Для протирання дзеркала варто використовувати м’яку тканину. Найкраще підійде мікрофібра, яка не залишає ворсу. Протирати дзеркало потрібно круговими рухами, а наприкінці все треба протерти насухо.
Не варто використовувати засоби, які містять спирт в складі, бо вони здатні пошкодити покриття дзеркала. А ще дзеркало варто протирати в денну пору, щоб придивитися до найменших плям.
Дзеркала та вікна можна очистити за допомогою засобу для миття посуду, пише The Spruce. Кілька крапель потрібно додати до води й налити в пляшку з розпилювачем. Тоді змочіть в засобі ганчірку з мікрофібри й протріть серветкою з мікрофібри. Далі варто скористатися ракелем – рівномірно переміщуючи його вздовж шибки зверху вниз.
Чим відмити душову кабіну?
Кисневий відбілювач ефективно видаляє вапняний наліт у душовій кабіні, не виділяючи різкого запаху.
Розчин відбілювача слід наносити на скло душової кабіни та залишити на 30 хвилин для розчинення забруднень.
