Как вернуть зеркалам идеальный блеск: маленький, но гениальный лайфхак

Отмыть зеркало до идеального состояния порой еще та проблема. Довольно часто на нем остаются разводы, которые не вымываются даже после повторного мытья. Но для того, чтобы вернуть зеркалам идеальный блеск, рекомендуем обратить внимание на один действенный лайфхак.

С зеркалами и окнами больше не придется мучиться, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу Дианы Гологовец. Блогер рассказала о секрете, который действительно работает.

Чем отмыть зеркала до блеска?

Отмыть зеркало до блеска достаточно просто. Вам нужна только вода и капелька кондиционера для стирки. Средство сделает воду мягче и предотвратит появление разводов.

Для протирания зеркала следует использовать мягкую ткань. Лучше всего подойдет микрофибра, которая не оставляет ворса. Протирать зеркало нужно круговыми движениями, а в конце все надо протереть насухо.

Не стоит использовать средства, которые содержат спирт в составе, потому что они способны повредить покрытие зеркала. А еще зеркало стоит протирать в дневное время, чтобы присмотреться к малейшим пятнам.

Зеркала и окна можно очистить с помощью средства для мытья посуды, пишет The Spruce. Несколько капель нужно добавить к воде и налить в бутылку с распылителем. Тогда смочите в средстве тряпку из микрофибры и протрите салфеткой из микрофибры. Далее следует воспользоваться ракелем – равномерно перемещая его вдоль стекла сверху вниз.

