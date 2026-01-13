Саме час висипати яєчну шкаралупу на город: ось навіщо робити це взимку

Дачники вже в січні починають користуватися незвичним лайфхаком, про який багато людей навіть не здогадуються. І потрібні для нього тільки відходи – яєчна шкаралупа.

Якщо ви варите яйця чи робите яєчню, не поспішайте викидати шкаралупу – вона ще може знадобитися на вашому городі. При чому не навесні, а вже прямо зараз, у січні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Навіщо зберігати яєчну шкаралупу?

Дачників вже зараз закликають зберігати яєчну шкаралупу, а тоді викидати її на городі. Багато людей про це навіть не підозрюють, проте цей кухонний відхід має чимало корисних властивостей. І попри те, що у січні більшість людей, як правило, взагалі не проводять час в саду та на городі, саме це завдання краще не відкладати до весни.

Одна з перших причин, чому ви захочете викидати шкаралупу не у смітник, а у ґрунт на ділянці – це те, що вона відлякує слимаків та заважає їм потрапити до ваших рослин. А це значить, що вже рано навесні, коли з'являться перші паростки зелені, вони будуть захищені від навали слимаків. Втім, цей метод все ж не повністю ефективний, тож і про інші засоби боротьби зі шкідниками забувати не можна, пише Gardening Know How.

Але це ще не все – адже шкаралупа має купу поживних речовин, і з неї виходить просто неймовірне добриво. Воно пришвидшує ріст коренів та передає рослинам усе, що їм потрібно для максимально швидкого розвитку. У шкаралупі є чимало кальцію – і для того, аби використати його максимально, слід покласти її у пакет та добре подрібнити.



Зі шкаралупи виходить чудове добриво / Фото Pexels

Коли ви перетрете її практично в порошок, можете змішати шкаралупу з універсальним компостом, або ж просто розсипати біля основи рослин, аби забезпечити для неї усі необхідні поживні речовини.

Через те що шкаралупа досить тверда, вона розкладається повільно, а значить, ви отримаєте чудове добриво з повільним вивільненням, що не буде діяти надто агресивно.

Цікаво! До слова, яєчну шкаралупу також варто додавати до компосту. Виявляється, це пришвидшує розкладання органіки, і ви можете трохи швидше отримати бажане добриво.

