Саме час висипати яєчну шкаралупу на город: ось навіщо робити це взимку
- Яєчна шкаралупа, розсипана на городі в січні, відлякує слимаків і захищає рослини від шкідників.
- Шкаралупа є чудовим добривом з повільним вивільненням, багатим на кальцій, що прискорює ріст коренів.
Дачники вже в січні починають користуватися незвичним лайфхаком, про який багато людей навіть не здогадуються. І потрібні для нього тільки відходи – яєчна шкаралупа.
Якщо ви варите яйця чи робите яєчню, не поспішайте викидати шкаралупу – вона ще може знадобитися на вашому городі. При чому не навесні, а вже прямо зараз, у січні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Навіщо зберігати яєчну шкаралупу?
Дачників вже зараз закликають зберігати яєчну шкаралупу, а тоді викидати її на городі. Багато людей про це навіть не підозрюють, проте цей кухонний відхід має чимало корисних властивостей. І попри те, що у січні більшість людей, як правило, взагалі не проводять час в саду та на городі, саме це завдання краще не відкладати до весни.
Одна з перших причин, чому ви захочете викидати шкаралупу не у смітник, а у ґрунт на ділянці – це те, що вона відлякує слимаків та заважає їм потрапити до ваших рослин. А це значить, що вже рано навесні, коли з'являться перші паростки зелені, вони будуть захищені від навали слимаків. Втім, цей метод все ж не повністю ефективний, тож і про інші засоби боротьби зі шкідниками забувати не можна, пише Gardening Know How.
Але це ще не все – адже шкаралупа має купу поживних речовин, і з неї виходить просто неймовірне добриво. Воно пришвидшує ріст коренів та передає рослинам усе, що їм потрібно для максимально швидкого розвитку. У шкаралупі є чимало кальцію – і для того, аби використати його максимально, слід покласти її у пакет та добре подрібнити.
Зі шкаралупи виходить чудове добриво / Фото Pexels
Коли ви перетрете її практично в порошок, можете змішати шкаралупу з універсальним компостом, або ж просто розсипати біля основи рослин, аби забезпечити для неї усі необхідні поживні речовини.
Через те що шкаралупа досить тверда, вона розкладається повільно, а значить, ви отримаєте чудове добриво з повільним вивільненням, що не буде діяти надто агресивно.
Цікаво! До слова, яєчну шкаралупу також варто додавати до компосту. Виявляється, це пришвидшує розкладання органіки, і ви можете трохи швидше отримати бажане добриво.
Що ще дачники можуть зробити у січні?
Вже зараз експерти радять почати збирати півлітрові пляшки – без них навесні просто не обійтися. Їх можна використовувати і як розпилювачі, і як пастки для шкідників.
Окрім того, за січень можна назбирати досить багато лушпиння цибулі й часнику, яке згодом слід перетворити на дуже ефективне органічне добриво для городу.
Часті питання
Чому варто зберігати яєчну шкаралупу для городу?
Яєчна шкаралупа може бути корисною для городу, оскільки вона відлякує слимаків і служить природним добривом. Вона містить кальцій, який пришвидшує ріст коренів і забезпечує рослинам необхідні поживні речовини.
Як слід підготувати яєчну шкаралупу перед використанням на городі?
Перед використанням яєчну шкаралупу слід подрібнити в порошок і змішати з універсальним компостом або розсипати біля основи рослин. Це допоможе забезпечити рослинам необхідні поживні речовини з повільним вивільненням.
Які інші поради дачникам дають на січень?
Експерти радять у січні збирати півлітрові пляшки для використання в якості розпилювачів або пасток для шкідників, а також зберігати лушпиння цибулі й часнику для створення ефективного органічного добрива.