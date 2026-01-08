Підживлення є доволі важливим компонентом, що сприяє розвитку рослин, пише 24 Канал з посиланням на Express. Добрива забезпечують рослини багатьма необхідними поживними речовинами, тому замість магазинних засобів можна обрати натуральні альтернативи, які є доволі доступними й екологічними.

Читайте також Ці 5 рослин можна поставити у ванній: вони не бояться темряви і люблять вологу

Для чого використовувати лушпиння часнику та цибулі?

Часто серед домашнього підживлення використовують бананову шкірку, кавову гущу чи яєчну шкаралупу, але городники радять звернути увагу ще й на інші недооцінені інгредієнти – цибулеве та часникове лушпиння. Вони здатні збагатити ґрунт та зміцнити рослини.

Лушпиння потрібно замочити на два – три дні у воді, а тоді отриманий настій використовувати для поливу. У зимову пору такий лайфхак буде особливо корисним для теплиць, в яких вирощуються овочі чи зелень.



Лушпиння часнику може покращити ріст часнику / Фото Pexels

Часниково-цибулевий настій містить калій, кальцій, залізо, магній та мідь, тож рослини стають витривалішими, краще протистоять хворобам, швидше ростуть та рясніше цвітуть й плодоносять. Саме нестача поживних елементів здатна призвести до повільного росту, слабкого цвітіння та зниження якості плодів.

У теплиці настій з цибулевого та часникового лушпиння можна використовувати як рідке підживлення, поливаючи ним грядки раз на тиждень для зміцнення коренів і стимуляції росту.

Як покращити ріст кімнатних рослин?

Взимку кілька пігулок активованого вугілля можуть покращити циркуляцію повітря і дренаж у горщиках з рослинами, запобігаючи грибковим захворюванням, пише Martha Stewart. Активоване вугілля також поглинає зайву вологу та надлишок поживних речовин, а при пророщуванні живців забезпечує чистоту води і відлякує комах.

Які ще поради варто знати?