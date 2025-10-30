У багатьох культурах вірять, що рослини здатні привернути в дім приємну енергію та успіх, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Експерти виділили 5 рослин й розповіли важливі поради щодо вирощування.

Які кімнатні рослини приносять успіх?

Грошове дерево

Фахівці зазначають, що грошове дерево має сильну енергію грошей. Рослину рекомендовано тримати вдома, щоб привернути в життя фінансове процвітання й відкрити грошовий канал. Щоб рослина добре росла її потрібно тримати біля світла.

Пілея

Рослина також здатна привернути у життя гроші завдяки квітам, які нагадують монети. Пілею можна купляти не лише собі, але й комусь з близьких. Такий подарунок означатиме, що ви бажаєте людині добробуту й щастя. Для росту пілеї необхідне непряме світло та вологий ґрунт.

Спатифілум

Рослина добре росте в місці з непрямим сонячним світлом. Ґрунт повинен бути вологим, а листя необхідно очищувати від пилюки. Кілька простих дій – і спатифілум потішить вас процвітанням.



Спатифілум залучає в життя благополуччя / Фото Pexels

Кімнатний бамбук

Більшість навіть не здогадується про те, що бамбук здатен привертати у життя добробут та щастя. Три стебла бамбука мають символічне значення – це до щастя, п’ять стебел – до міцного здоров’я, а вісім – до багатства.

Каштан малабарський

Рослину потрібно тримати на непрямому світлі й одразу поливати, коли верхній шар ґрунту стане сухим. Вазон хоче рости в добре дренованому ґрунті. Езотерики кажуть, що рослина здатна зробити дім позитивним та залучати в життя найкращі події.

Перед Різдвом ще дуже популярною кімнатною рослиною є різдвяник, пише Real Simple. Ця рослина потребує 12 годин темряви щодня та помірного підливання для цвітіння. Саме стабільна температура та яскраве непряме світло вдень важливі для здорового росту рослини. Від пересадки у більший горщик варто відмовитися, бо це може уповільнити ріст різдвяника.

Як доглядати за різдвяником?