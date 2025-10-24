Не викидайте чайні пакетики: ви навіть не здогадувалися про їхню користь

Більшість з нас звикли викидати пакетики після заварювання чаю, однак деякі господарі розповіли чимало способів для їхнього повторного використання. Звичайний пакетик чаю може бути корисним не лише як напій.

Властивості чаю здатні допомогти у прибиранні, тому ділимося з вами кількома лайфхаками, які треба точно застосувати в побуті, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Як використовувати чайні пакетики в побуті?

Знежирення посуду

Чайні пакетики після використання можна використовувати повторно, щоб відмити жир та залишки їжі. Потрібно покласти посуд у воду, додати всередину кілька пакетиків чаю та залишити на всю ніч. За відведений час кислоти в чаї розчинять всі забруднення, тож жир з посуду вдасться відмити досить просто.

Поглинання запахів у холодильнику

Завдяки чайним пакетикам можна усунути неприємні запахи з холодильника. Пакетики потрібно трішки надрізати й поставити у невелику миску. У холодильнику чайне листя почне ефективно абсорбовувати запахи, тож запах завжди залишатиметься свіжим.

Компост та підживлення рослин

Чайне листя є доволі корисним для саду й кімнатних рослин, тому пакетики можна компостувати. Потрібно їх розкрити й насипати на ґрунт. У складі чайних пакетиків містяться речовини, які сприятимуть активному росту рослин.



Видалення пригорілих залишків їжі

Від прилиплої їжі на сковорідці допоможе використаний чайний пакетик. Кислоти допоможуть розчинити всі залишки й зробити миття простішим.

Миття скла та дзеркал

Чайне листя легко розщеплює жир та бруд, тому досвідчені господині використовують пакетики для миття дзеркал та вікон. Потрібно лише закип’ятити воду з кількома пакетиками, дати охолонути й використовувати як натуральний засіб для миття скла.

Прибирання килимів

Висушене чайне листя можна використовувати для усунення запахів з килима. Потрібно розрізати пакетик, розсипати листя по поверхні й залишити на 20 хвилин. Після зазначеного часу потрібно все пропилососити, щоб килим був свіжим, а всі погані запахи – зникли.

