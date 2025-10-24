Не выбрасывайте чайные пакетики: вы даже не догадывались об их пользе

Большинство из нас привыкли выбрасывать пакетики после заваривания чая, однако некоторые хозяева рассказали немало способов для их повторного использования. Обычный пакетик чая может быть полезным не только как напиток.

Свойства чая способны помочь в уборке, поэтому делимся с вами несколькими лайфхаками, которые надо точно применить в быту, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart.

Как использовать чайные пакетики в быту?

Обезжиривание посуды

Чайные пакетики после использования можно использовать повторно, чтобы отмыть жир и остатки пищи. Нужно положить посуду в воду, добавить внутрь несколько пакетиков чая и оставить на всю ночь. За отведенное время кислоты в чае растворят все загрязнения, поэтому жир с посуды удастся отмыть достаточно просто.

Поглощение запахов в холодильнике

Благодаря чайным пакетикам можно устранить неприятные запахи из холодильника. Пакетики нужно немного надрезать и поставить в небольшую миску. В холодильнике чайные листья начнут эффективно абсорбировать запахи, поэтому запах всегда будет оставаться свежим.

Компост и подкормка растений

Чайные листья довольно полезны для сада и комнатных растений, поэтому пакетики можно компостировать. Нужно их раскрыть и насыпать на почву. В составе чайных пакетиков содержатся вещества, которые будут способствовать активному росту растений.



Чайные пакетики не стоит выбрасывать / Фото Pexels

Удаление пригоревших остатков пищи

От прилипшей пищи на сковороде поможет использованный чайный пакетик. Кислоты помогут растворить все остатки и сделать мытье проще.

Мытье стекла и зеркал

Чайные листья легко расщепляет жир и грязь, поэтому опытные хозяйки используют пакетики для мытья зеркал и окон. Нужно только вскипятить воду с несколькими пакетиками, дать остыть и использовать как натуральное средство для мытья стекол.

Уборка ковров

Высушенные чайные листья можно использовать для устранения запахов с ковра. Нужно разрезать пакетик, рассыпать листья по поверхности и оставить на 20 минут. После указанного времени нужно все пропылесосить, чтобы ковер был свежим, а все плохие запахи – исчезли.

