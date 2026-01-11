Не поспішайте викидати ялинку: 3 способи використання від досвідчених господарів
- Після свят ялинку можна використовувати для різних господарських цілей, а не викидати.
- Ялинка може стати не тільки корисним добривом для ґрунту, а й прихистком для тварин.
Новорічні свята минули, а отже, поволі всі знімають прикраси з ялинок. Але не варто позбуватися головної "гості" – вона може знадобитися у господарстві.
Коли новорічна ялинка виконала свою головну місію – її зазвичай викидають. Але досвідчені господарі обирають для неї інше використання. Як новорічна ялинка може стати в пригоді у господарстві – розповідає 24 Канал з посиланням на Express.
Як використати новорічну ялинку після свят?
Найперше – гілки. Ялинові пагони стануть чудовим прикриттям для троянд, винограду та інших багаторічних рослин від морозів.
Ялинове гілля знадобиться у господарстві / Фото Pixabay
Якщо ж ви маєте садовий подрібнювач, тоді їх можна подрібнити та додати до субстрату. Голки ялинок – справжній подарунок для ґрунту. Воно зробить його більш кислим та родючим, затримуватиме вологу та відлякає шкідників.
Але використовувати ялинкові голки потрібно лише на тих ділянках, де будуть рости кислотолюбні рослини. Наприклад, це журавлина, лохина, магнолії або рододендрони.
А як використати стовбур ялинки?
Якщо ви відчистили його від гілля – просто вставте у землю на ділянці там, де ростуть вʼюнкі рослини. Стовбур ялинки стане для них чудовою опорою на довгий час, радить Onet.
А якщо немає бажання аж так додавати собі мороки, то можна просто порубати ялинку та скласти купою на кінці ділянки. Така гора хвої може стати прихистком для білок, їжаків або інших тварин.
