Не спешите выбрасывать елку: 3 способа использования от опытных хозяев
- После праздников елку можно использовать для различных хозяйственных целей, а не выбрасывать.
- Елка может стать не только полезным удобрением для почвы, но и убежищем для животных.
Новогодние праздники прошли, а значит, медленно все снимают украшения с елок. Но не стоит избавляться от главной "гостьи" – она может пригодиться в хозяйстве.
Когда новогодняя елка выполнила свою главную миссию – ее обычно выбрасывают. Но опытные хозяева выбирают для нее другое использование. Как новогодняя елка может пригодиться в хозяйстве – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Express.
Интересно Правило 80/20 для чистого и опрятного дома: опытные хозяйки используют его уже давно
Как использовать новогоднюю елку после праздников?
Прежде всего – ветви. Еловые побеги станут прекрасным прикрытием для роз, винограда и других многолетних растений от морозов.
Еловые ветви понадобятся в хозяйстве / Фото Pixabay
Если же вы имеете садовый измельчитель, тогда их можно измельчить и добавить в субстрат. Иглы елок – настоящий подарок для почвы. Оно сделает его более кислым и плодородным, задерживать влагу и отпугнет вредителей.
Но использовать елочные иголки нужно только на тех участках, где будут расти кислотолюбивые растения. Например, это клюква, голубика, магнолии или рододендроны.
А как использовать ствол елки?
Если вы отчистили его от веток – просто вставьте в землю на участке там, где растут вьющиеся растения. Ствол елки станет для них отличной опорой на долгое время, советует Onet.
А если нет желания так добавлять себе мороки, то можно просто порубить елку и сложить кучей на конце участка. Такая гора хвои может стать убежищем для белок, ежей или других животных.
Какие лайфхаки стоит попробовать?
Зубная паста может стать неожиданным помощником в уходе за вашим домом.
А если обувь скользит по льду, то этот способ поможет навсегда забыть о проблеме.
Частые вопросы
Как можно использовать ветки новогодней елки в хозяйстве?
Ветки новогодней елки можно использовать как прикрытие для роз, винограда и других многолетних растений от морозов. Также они могут быть измельчены и добавлены в субстрат, делая почву более кислой и плодородной.
Какие растения могут выиграть от использования иголок елки?
Иглы ели следует использовать на участках, где растут кислотолюбивые растения, такие как клюква, голубика, магнолии или рододендроны.
Как можно использовать ствол новогодней елки?
Ствол елки можно вставить в землю как опору для вьющихся растений. Также его можно порубить и сложить кучей на конце участка, создавая убежище для белок, ежей или других животных.
Как можно использовать ветки новогодней елки в хозяйстве?
Ветки новогодней елки можно использовать как прикрытие для роз, винограда и других многолетних растений от морозов. Также они могут быть измельчены и добавлены в субстрат, делая почву более кислой и плодородной.
Какие растения могут выиграть от использования иголок елки?
Иглы ели следует использовать на участках, где растут кислотолюбивые растения, такие как клюква, голубика, магнолии или рододендроны.
Как можно использовать ствол новогодней елки?
Ствол елки можно вставить в землю как опору для вьющихся растений. Также его можно порубить и сложить кучей на конце участка, создавая убежище для белок, ежей или других животных.