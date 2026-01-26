Навіщо збирати картон для городу: 5 простих способів використання
- Картон можна використовувати в городі як мульчу, основу для теплої грядки, компост, захист для дерев узимку та тару для розсади.
- Для використання підходить лише очищений картон без ламінування, фарби, скотчу й глянцю, щоб уникнути потрапляння хімії в ґрунт.
Картон зазвичай опиняється або в смітнику, або у купі для розпалювання. Але він може стати дуже корисним на ваших грядках!
Картон можна використовувати як добриво чи мульчу без зайвих витрат і магазинних замінників, повідомляє Gardening Know How. Він значно цінніший, ніж може здаватися на перший погляд, тому обовʼязково збережіть собі ці секрети.
Як використати картон на дачі з користю?
Один із найбільш корисних та потрібних варіантів – мульча. Листи картону викладають просто на ґрунт або в міжряддях, щільно притискають і накривають соломою, корою чи скошеною травою. Світло не проходить, а бур’яни просто здаються.
Ще один практичний спосіб – основа для теплої грядки. Картон слід покласти першим шаром у траншею. Він відсікає бур’яни знизу, тримає форму і поступово стає їжею для дощових черв’яків.
Якщо хочете зекономити кілька гривень, можна переробити картон на компост. Спочатку варто очистити його від скотчу та фарби. Вологу масу природного компосту треба з'єднати з подрібненим картоном. Папір створює повітряні прошарки, компост не злежується і не перетворюється на липку кашу.
За допомогою картону також можна захистити дерева узимку. Стовбури інколи чутливі до морозу і гризунів. Кілька шарів картону, закріплені навколо стовбура, працюють як бар’єр.
Ще один неочевидний, проте практичний варіант – тара для розсади. З картону легко зробити стаканчики. Вони тримають форму, не коштують нічого і згодом розкладаються в ґрунті разом із корінням.
На що звернути увагу, використовуючи картон?
Підходить лише очищений картон – без ламінування, фарби, скотчу й глянцю, пише Composting. Усе зайве слід зрізати, щоб не тягнути в землю хімію.
Картон любить вологу, але не болото. Якщо він лежить роками без доступу повітря – користі буде менше.
Які лайфхаки варто спробувати?
