Герметик у ванній – це справжній магніт для цвілі, хоча насправді він мав би не пропускати вологу. Та якщо з часом він зношується чи тріскається, він вже не є водонепроникним, а відтак вразливий і до цвілі, пише Better Homes&Gardens.

Цікаво Кава та оцет здатні очистити кухню від жиру: рецепт за 1 хвилину

Як відмити герметик від плісняви?

Гарна новина полягає в тому, що почистити герметик реально, і зробити це насправді не так вже й складно. Часто для цього навіть не потрібно нічого купувати, адже усі потрібні інгредієнти вже є у вашому домі.

Та перед тим, як починати чищення, перевірте, чи ванна кімната добре провітрюється: увімкніть витяжний вентилятор та за можливості відкрийте вікна. Проводьте прибирання у гумових рукавичках, а також запам'ятайте важливе правило: ніколи не змішуйте оцет та відбілювач, адже ця суміш виділяє шкідливі пари.

Оцет

Попри те, що оцет не надто добре підходить для чищення негерметизованої затирки між плиткою, ним можна без проблем очищати силіконовий герметик. Окрім того, оцет – це один з найкращих натуральних засобів проти цвілі.

Потрібно просто наповнити пляшку з розпилювачем цією рідиною та щедро розпорошити її по місцях, де ви помітили цвіль. Залиште оцет принаймні на годину, аби знищити спори. Після цього починайте чищення м'якою щіткою та тріть, поки цвіль не зникне.

Відбілювач

Якщо плями більш стійкі, можна використати відбілювач: цей засіб дуже потужний, але його перед використанням потрібно розвести з водою. Після цього дійте за тією ж схемою, що й з оцтом. Якщо цвіль не зникає після використання оцту чи відбілювача, процес потрібно повторити.

Харчова сода

З цього м'якого абразиву можна зробити пасту, пише Martha Stewart. Виявляється, харчова сода також має протигрибкові властивості. Та для того, аби пліснява стиралася ефективніше, до соди потрібно додати кілька крапель мийного засобу.

Нанесіть пасту на поверхню та залиште на 10 хвилин. Після цього протріть ділянку щіткою та змийте теплою водою.

Які ще лайфхаки для дому варто знати?